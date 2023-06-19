Avrupa Birliği: Cenin'deki olaylardan endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, "Cenin'de meydana gelen ve sivillerin ölümüne neden olan son olaylardan ciddi endişe duyuyoruz. (İsrail'in düzenlediği) Askeri operasyonlar orantılı ve uluslararası insani hukuka uygun olmalıdır." ifadesi yer aldı.

İsrail'in Batı Şeria'da 4 bin yeni yerleşim yeri kurma planlarından AB'nin endişe duyduğu belirtilen açıklamada, "AB, İsrail'e bu planları devam ettirmeme çağrısında bulunmaktadır." denildi.

Açıklamada, yerleşimlerin uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğu ve İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme engel teşkil ettiğine yönelik AB tutumu tekrarlandı.

AB ayrıca bölgede tek taraflı adımların atılmaması ve gerginliğin acilen düşürülmesi çağrısında bulundu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenledikleri baskında biri çocuk 5 Filistinliyi öldürmüştü. Baskında 66 Filistinli, çatışmalarda 7 İsrail askeri yaralanmıştı.