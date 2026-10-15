Avrupa Birliği dev zirvede Çin ihracatı ve enerji krizini masaya yatırdı

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Avrupa Birliği'nin liderleri, birliğin karşı karşıya olduğu en acil ekonomik sorunları ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddelerini Çin'den gelen ucuz ihracat dalgası, yüksek seyreden enerji maliyetleri ve uzun vadeli bütçe stratejileri oluşturdu. Liderler, küresel rekabette zayıflama riskine karşı ortak bir duruş sergilemeye çalışıyor.

Çin ihracatı ve rekabet baskısı

Toplantıda, Çin'in küresel pazarlara ihraç ettiği ucuz malların Avrupa sanayisi üzerindeki olumsuz etkileri detaylı şekilde değerlendirildi. Özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren Avrupalı üreticilerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığı vurgulanırken, bu duruma karşı alınabilecek ticari önlemler ve korumacı politikalar tartışıldı.

Enerji fiyatları ve bütçe planlaması

Zirvenin bir diğer önemli ayağını ise enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve sanayinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen maliyetler oluşturdu. Üye ülkeler, enerji arz güvenliğini sağlarken sanayinin maliyet yükünü hafifletecek yeni mekanizmaları ve önümüzdeki döneme ait ortak bütçe önceliklerini müzakere ediyor.