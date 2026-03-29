Avrupa Birliği: Körfez ülkeleriyle dayanışma içindeyiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

AB'nin "bölgede sivilleri ve altyapıyı hedef alan İran’ın süregelen hava saldırıları ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları" karşısında Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunun altını çizen Costa, saldırıların derhal durması gerektiğini kaydetti.

Costa, BAE Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldıklarını kaydederek, AB'nin, en fazla etkilenen ülkelerden biri olan BAE'nin yanında olduğunu yineledi.

AB'nin Orta Doğu’da güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla tüm taraflara gerilimi düşürmeleri çağrısında bulunduğunu aktaran Costa, birliğin diplomasiye şans tanınması çağrısını sürdürdüğünü aktardı.