Avrupa Birliği liderleri zirvede Zelenskiy'e destek vermeye hazırlanıyor

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Avrupa Birliği (AB) liderleri, ABD ile Kiev yönetimi arasında artan anlaşmazlıkların gölgesinde gerçekleştirilen zirvede Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dayanışma göstermeye hazırlanıyor. Taraflar arasındaki diplomatik bağların zayıfladığı bir dönemde düzenlenen bu buluşma, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna'ya olan desteğini yinelemesi açısından kritik önem taşıyor.

Trump'tan Ukrayna'nın saldırılarına sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik yeniden başlattığı saldırıları "utanç verici" olarak nitelendirdi. Trump, Kiev yönetiminin bu hamleleriyle küresel enerji fiyatlarını yukarı çektiğini savunurken, geçen hafta yaptığı açıklamada Ukrayna ile Rusya'nın birbirlerinin enerji tesislerini hedef almamak üzere mutabakata vardığını duyurmuştu.