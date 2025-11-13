Avrupa Birliği Red Bull’a soruşturma başlattı

  1. Ekonomim
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, enerji içeceği üreticisi Red Bull'a yönelik rekabet soruşturması başlattı. Açıklamada, söz konusu stratejinin özellikle firmanın en yakın rakibini hedef aldığının altı çizildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avusturya merkezli enerji içeceği üreticisi Red Bull hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Komisyon, Red Bull’un süpermarketler ve benzin istasyonları gibi satış noktalarında 250 mililitreden büyük enerji içeceklerinde rekabeti sınırlamak amacıyla Avrupa genelinde bir strateji geliştirmiş olabileceği şüphesiyle inceleme başlattığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu stratejinin özellikle firmanın en yakın rakibini hedef aldığına dikkat çekildi.

Parasal veya farklı teşvikler sağladığı kaydedildi

Açıklamada, Red Bull’un 250 mililitreyi aşan boyutlarda satılan rakip enerji içeceklerinin satışının durdurulması halinde parasal veya farklı teşvikler sağladığı kaydedildi. AB Komisyonu, şikayet üzerine 2023 yılında Red Bull merkezine ve bazı iştiraklerine baskın gerçekleştirmişti. AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

