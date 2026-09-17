Avrupa Birliği sınırlarını genişletiyor: Avustralya ve Yeni Zelanda ortak üye mi oluyor?

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Euronews'e verdiği röportajda Avrupa Birliği'nin (AB) benzer değerleri paylaştığı ülkelerle kuracağı yeni ilişki modellerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Metsola, Kanada için gündeme gelen "ortak üyelik" modelinin Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da kapsayacak şekilde genişleyebileceğini belirtti.

Tam üyelik ile adaylık arasında yeni bir model

Metsola, önerilen ortak üyelik statüsünün tam üyelik ile adaylık arasında "üçüncü bir seçenek" sunabileceğini ifade etti. Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde dost ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan AP Başkanı, diğer ülkelerin de bu süreçte adım atabileceğini ve yeni işbirliklerinin kapısını aralayabileceğini söyledi.

Mevcut ticaret anlaşmaları başlangıç noktası olacak

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın Kanada'nın ardından ortak üyelik kulvarına girebilecek ülkeler arasında yer aldığını belirten Metsola, AB'nin her iki ülkeyle de halihazırda yürürlükte olan ticaret anlaşmalarına dikkat çekti. Bu anlaşmaların daha yakın bir ortaklık için güçlü bir temel oluşturacağını aktaran Metsola; kritik ham maddelere erişim, daha geniş ticari ilişkiler, sosyal medya düzenlemeleri ve çocukların korunması gibi alanlarda ortak standartlar belirlenebileceğini ifade etti. Ayrıntılı görüşmelerin ise henüz başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi.

Trump'ın tepkisi ve AB'nin tutumu

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Birliğin Durumu konuşmasında Kanada'ya "ortak üyelik" teklif etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, bu adımı "düşmanca" olarak nitelendirmiş ve yeni gümrük vergileri uygulayabileceğini belirtmişti.

Söz konusu tepkileri değerlendiren Metsola, AB'nin ABD ve Kanada ile olan ilişkilerini tamamen ayrı kulvarlarda ele aldığını vurguladı. Birliğin hiçbir ülkeye karşı hamle yapmadığını ifade eden AP Başkanı, uluslararası alanda kurallara dayalı işbirliğini savunmaya devam edeceklerini belirtti.