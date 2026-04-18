Avrupa Birliği yardımları ateşkes sonrası Lübnan’a ulaştı

Lübnan’da silahların susmasıyla beraber uluslararası yardım kuruluşları için güvenli çalışma alanları oluşurken, AB’de bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek adına lojistik operasyonlarını hızlandırdı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, krizden etkilenen sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere seferber edilen gıda, ilaç ve barınma ekipmanlarının Lübnan limanları ve lojistik merkezleri üzerinden dağıtım noktalarına ulaştığı bildirildi. Haftalarca süren belirsizliğin ardından sağlanan bu ateşkes, sadece bir askeri geri çekilme değil, aynı zamanda hayati önemdeki insani koridorların yeniden açılması anlamına geliyor. AB yetkilileri, bu kritik dönemde yardımların kesintisiz sürmesi için tüm diplomatik ve teknik imkanların kullanıldığını vurguladı.

İnsani yardım köprüsü ve teknik operasyon süreci

Bölgeye yönelik insani destek, Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çatısı altında toplanan kapsamlı bir lojistik ağ üzerinden koordine edilmektedir. Bu süreçte öncelik, çatışmalar nedeniyle sağlık sistemi ağır darbe alan bölgelere verilerek ameliyat setleri, kronik hastalık ilaçları ve hijyen kitlerinin transferine odaklanıldı. Hava ve deniz yoluyla kurulan ikmal hattı sayesinde, yerinden edilmiş binlerce ailenin kış şartlarından korunmasını sağlayacak çadır ve battaniye sevkiyatları da tamamlandı. Saha ekipleri, yardımların en ücra noktalara dahi güvenli bir şekilde ulaştırılması için yerel otoriteler ve uluslararası gözlemcilerle eş zamanlı bir çalışma yürüttü. Operasyonun başarısı, ateşkesin sahadaki uygulamasına paralel olarak yardım konvoylarının engelsiz ilerleyebilmesine bağlandı.

Orta vadeli rehabilitasyon ve altyapı desteği

Acil yardım operasyonlarının ötesinde AB, Lübnan’ın sosyal ve ekonomik yapısının yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir yol haritası belirledi. Ateşkes sürecinin kalıcılığına bağlı olarak, savaş sırasında tahrip edilen su arıtma tesisleri, elektrik şebekeleri ve eğitim binaları gibi kritik altyapı unsurlarının onarımı gündeme alındı. Avrupa Birliği temsilcileri, geçici çözümlerin yanı sıra kalıcı bir istikrarın sağlanması için teknik destek paketlerinin de hazırlandığını belirtti. Bölgedeki kamu hizmetlerinin işlerlik kazanması, sivillerin kendi şehirlerine geri dönebilmesi ve toplumsal huzurun inşası için hayati bir adım olarak görülüyor. AB, uluslararası ortaklarını da bu rehabilitasyon sürecine aktif katkı vermeye ve Lübnan’ın geleceği için ortak bir sorumluluk üstlenmeye davet etti.