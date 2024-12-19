Avrupa Birliği'nden Balkan ülkelerine uyarı: Yaptırımlara uyun

Batı Balkan ülkeleriyle yapılan zirvenin ardından Avrupa Birliği, bölgeye AB'nin dış politikasına daha aktif bir şekilde katılma, Brüksel'in uyguladığı yaptırımlara uyma ve Rusya'nın enerji kaynaklarına olan bağımlılığı aktif olarak azaltma çağrısında bulundu.

Sputnik'in derlediği habere göre 'Yaptırımlara uyulması' çağırısında bulunulan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Jeopolitik bağlam, Ukrayna'yı desteklemek ve kurallara dayalı dünya düzenini savunmak için birlik ve dayanışma içinde olmamızı gerektirmektedir. Bu çerçevede, AB'nin dış ve güvenlik politikasına tam uyum sağlamış olan Batı Balkan ortaklarımızı memnuniyetle karşılıyor ve henüz uyum sağlamamış olanları da aynı yönde hareket etmeye çağırıyoruz. Ayrıca, kısıtlayıcı tedbirlerin tam olarak uygulanmasının ve bu tedbirlere uyulmasının önemine dikkat çekiyoruz."

Bildiride ayrıca, “Batı Balkan ortaklarının Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltmak için ortak gaz ve doğalgaz alımına yönelik AB mekanizmasını kullanmaları gerektiği” ifade edildi.