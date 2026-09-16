Avrupa Birliği'nden dikkat çeken teklif: İlk ortak üye Kanada olacak mı?

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Avrupa Birliği'nden Kanada'ya dikkat çeken bir teklif geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olması yönünde resmi teklif sundu. Teklif, Fransa'nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Birliğin Durumu konuşmasında, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de katıldığı oturumda açıklandı.

Von der Leyen'den Kanada'ya açık davet

Von der Leyen, konuşmasında Kanada ile Avrupa arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek Kanada'ya AB'nin ilk ortak üyesi olma konusunda birlikte çalışma çağrısında bulundu. AB Komisyonu Başkanı, değişen küresel koşullar karşısında ortaklıkların yeniden şekillendirilmesi ve küresel koalisyonlar kurulması gerektiğini ifade etti.

İş birliğinin kapsamı genişletilecek

AB ile Kanada arasındaki iş birliğinin imalat, teknoloji, savunma ve enerji alanlarında geliştirilmesi gündemde. Von der Leyen ayrıca Arktik bölgesindeki iş birliğini Birliğin en büyük projelerinden biri olarak nitelendirdi. Kanada Başbakanı Mark Carney ise daha önce yaptığı açıklamalarda kurallara dayalı uluslararası düzene ilişkin endişelerini dile getirmiş ve orta ölçekli güçlerin baskı taktiklerine karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini savunmuştu.

Ticaret anlaşmasının onaylanması gündemde

Kanada'nın öncelikleri arasında, yaklaşık 10 yıl önce müzakere edilen ancak henüz 10 AB ülkesi tarafından resmi olarak onaylanmayan Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) onay sürecinin tamamlanması bulunuyor. İki tarafın ayrıca AB'nin ithal mallara yönelik karbon fiyatlandırma mekanizması, ormansızlaşma ve tarım ilaçları düzenlemeleri konusundaki görüş ayrılıklarını çözmesi bekleniyor.

Kanada'ya 150 milyar euroluk savunma programı erişimi

Kanada, Birleşik Krallık'ın aksine AB'nin savunma tedariki amacıyla oluşturduğu 150 milyar euroluk SAFE kredi programına erişim hakkı elde etti. Bu gelişme, iki taraf arasındaki savunma alanındaki iş birliğinin genişletilmesine yönelik adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Ekim ayında yeni anlaşma gündemde

Kanada ve AB'nin ekim ayında Montreal'de düzenlenecek zirve öncesinde ilerleme kaydetmesi bekleniyor. İsimsiz kaynaklara göre tarafların üzerinde çalıştığı dijital ticaret anlaşmasının da bu süreçte imzalanması öngörülüyor.