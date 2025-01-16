Avrupa Birliği'nden Gazze'ye 120 milyon euroluk yardım paketi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye bu yıl içinde 120 milyon avro değerinde yardım gönderileceği bildirildi.

Bunun 2023'ten bu yana AB'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımları 450 milyon avronun üzerine çıkardığı kaydedilen açıklamada, AB'nin hava yoluyla ulaştırdığı yardım paketlerinin ise 3 bin 800 tonu aştığı belirtildi.

Açıklamada, paketin içinde gıda, sağlık, barınak ve koruma yardımları ile su ve hijyen desteği olacağı ifade edildi.

Açıklamada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün varılan ateşkes anlaşmasının insani yardımların hızlı şekilde ulaştırılması için bir fırsat olduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.