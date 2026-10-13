Avrupa Birliği'nden göçmenler için sert hamle: Ursula von der Leyen'den acil sınır dışı çağrısı
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaklaşan AB Liderler Zirvesi öncesinde üyelerin sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasını ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme oranlarının artırılmasını istedi.
Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçle mücadele kapsamında dış sınır güvenliği politikalarını sertleştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 15-16 Ekim'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde üye ülke liderlerine gönderdiği mektupta, düzensiz göçün Birliğe karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla acil müdahale mekanizması kurulması çağrısında bulundu.
Frontex'in yetkileri artırılacak
Von der Leyen'in önerileri arasında, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in operasyonel kapasitesinin genişletilmesi ve sınır dışı kararlarının daha etkin uygulanması yer alıyor. Özellikle dış sınırların korunmasında taviz verilmeyeceğini belirten Komisyon Başkanı, hiçbir aktörün Birlik kurallarını istikrarsızlaştırmak için göçü istismar etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Güvenlik odaklı politikalar tartışma yaratıyor
Göç krizinin yalnızca insani ve ekonomik boyutuyla değil, jeopolitik bir baskı unsuru olarak ele alınması Brüksel'de güvenlik önceliklerini öne çıkarıyor. Ancak uzmanlar ve insan hakları savunucuları, acil durum gerekçesiyle prosedürlerin esnetilmesinin sığınma hakkına erişimi ve temel hakları tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.