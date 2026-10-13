Avrupa Birliği'nden göçmenler için sert hamle: Ursula von der Leyen'den acil sınır dışı çağrısı

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Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçle mücadele kapsamında dış sınır güvenliği politikalarını sertleştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 15-16 Ekim'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde üye ülke liderlerine gönderdiği mektupta, düzensiz göçün Birliğe karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla acil müdahale mekanizması kurulması çağrısında bulundu.

Frontex'in yetkileri artırılacak

Von der Leyen'in önerileri arasında, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in operasyonel kapasitesinin genişletilmesi ve sınır dışı kararlarının daha etkin uygulanması yer alıyor. Özellikle dış sınırların korunmasında taviz verilmeyeceğini belirten Komisyon Başkanı, hiçbir aktörün Birlik kurallarını istikrarsızlaştırmak için göçü istismar etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Güvenlik odaklı politikalar tartışma yaratıyor

Göç krizinin yalnızca insani ve ekonomik boyutuyla değil, jeopolitik bir baskı unsuru olarak ele alınması Brüksel'de güvenlik önceliklerini öne çıkarıyor. Ancak uzmanlar ve insan hakları savunucuları, acil durum gerekçesiyle prosedürlerin esnetilmesinin sığınma hakkına erişimi ve temel hakları tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.