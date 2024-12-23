  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avrupa Birliği'nden Nijerya'ya 1 milyon Euro destek
Takip Et

Avrupa Birliği'nden Nijerya'ya 1 milyon Euro destek

Avrupa Birliği, Nijerya'da sel felaketleri ve kolera salgını nedeniyle yürütülen acil insani yardım çalışmalarına destek amacıyla 1 milyon Euro fon sağlayarak, 2024'te ülkeye yaptığı yardımı 48 milyon Euro'ya çıkardı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Birliği'nden Nijerya'ya 1 milyon Euro destek
Takip Et

Avrupa Birliği (AB)  Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri ve kolera salgınına karşı yürütülen acil insani yardım çalışmalarına destek amacıyla 1 milyon Euro sağladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu fonun, sahadaki insani yardım ortaklarının her iki krizden de en çok etkilenenlere barınma, su, sanitasyon, hijyen ve sağlık hizmetleri de dahil temel yardımları ulaştırmasına yardımcı olacağı aktarıldı.

2024'te ülkeye 48 milyon Euro fon aktarıldı

AB'nin Nijerya'daki insani krizlere yönelik toplam yardımının, bu ek fonlarla birlikte 2024'te 48 milyon avro seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu yardımların büyük bölümünün çatışmalar ve güvensiz ortamdan etkilenen kuzey eyaletlerindeki gıda krizi yaşayan halka ve hayatı tehdit eden yetersiz beslenmeyle mücadele eden çocuklara yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin, Nijeryalı yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek, acil insani krizden etkilenen topluluklara yardım sağlanması ve erken toparlanma sürecinin desteklenmesi için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.

EBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansmanEBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansmanEnerji

 

Altın fiyatları için kritik uyarı geldi! İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek rakam ve tarih verdiAltın fiyatları için kritik uyarı geldi! İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek rakam ve tarih verdiEkonomi

 

Dünya
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suriye'deki önceliğimiz IŞİD'le mücadele ve İsrail'in güvenliği
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı: Suriye'de önceliğimiz IŞİD'le mücadele ve İsrail'in güvenliği
Türkiye'de doktora öğrencisiydi, Suriye'de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı oldu
Türkiye'de doktora öğrencisiydi, Suriye'de Bakan oldu
Trump, Panama Kanalı'nın ABD bayraklı fotoğrafını paylaştı
Trump, Panama Kanalı'nın ABD bayraklı fotoğrafını paylaştı
Trump'tan dikkat çeken bir aday daha: Savunma Bakanı Yardımcısı adayı milyarder isim oldu
Trump'tan dikkat çeken bir aday daha: Savunma Bakanı Yardımcısı adayı milyarder isim oldu
Esma Esad'ın boşanmak istediği iddia edildi! Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi
Esma Esad'ın boşanmak istediği iddia edildi! Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi
Trump'ın Danışmanı Mike Waltz: ABD askerleri Suriye'de olmamalı
Trump'ın Danışmanı Mike Waltz: ABD askerleri Suriye'de olmamalı