Avrupa Birliği'nden Nijerya'ya 1 milyon Euro destek

Avrupa Birliği (AB) Nijerya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri ve kolera salgınına karşı yürütülen acil insani yardım çalışmalarına destek amacıyla 1 milyon Euro sağladığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu fonun, sahadaki insani yardım ortaklarının her iki krizden de en çok etkilenenlere barınma, su, sanitasyon, hijyen ve sağlık hizmetleri de dahil temel yardımları ulaştırmasına yardımcı olacağı aktarıldı.

2024'te ülkeye 48 milyon Euro fon aktarıldı

AB'nin Nijerya'daki insani krizlere yönelik toplam yardımının, bu ek fonlarla birlikte 2024'te 48 milyon avro seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada, bu yardımların büyük bölümünün çatışmalar ve güvensiz ortamdan etkilenen kuzey eyaletlerindeki gıda krizi yaşayan halka ve hayatı tehdit eden yetersiz beslenmeyle mücadele eden çocuklara yönelik olduğu ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin, Nijeryalı yetkililer ve insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek, acil insani krizden etkilenen topluluklara yardım sağlanması ve erken toparlanma sürecinin desteklenmesi için çalışmalara devam ettiği kaydedildi.