Avrupa Birliği'nden Putin itirafı: Görüşmeler yürütmek zorundayız

Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcüsü Paulo Pinho, düzenlenen günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin de Rusya ile diyalog çağrısında bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pinho, Ukrayna’daki savaşın sona ermesinin tek bir aktöre bağlı olduğunu söyledi.

Diplomatik girişimler devam ediyor

Barışın anahtarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in elinde olduğunu vurgulayan Pinho, sürecin bu gerçeğin göz ardı edilmeden ele alınması gerektiğini ifade etti. “Bir aşamada Vladimir Putin ile müzakere masasına oturmak zorunda kalacağız” diyen AB Komisyonu Sözcüsü, şu anda barış görüşmeleri kapsamında yoğun ve çok taraflı diplomatik girişimlerin sürdüğüne dikkat çekti.

Diğer taraftan Putin'in bu çabalarla angaje olmadığını belirten Pinho, "Şu anda bu noktada değiliz ancak bir noktada Ukrayna'da barışa yol açacak görüşmelerin gerçekleşmesini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Pinho, bu görüşmelerin ne zaman gerçekleştirilebileceğine dair spekülasyon yapamayacağını sözlerine ekledi.