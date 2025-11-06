Avrupa Birliği'nden Rus vatandaşlarına yönelik tek girişli vize planı

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik vize politikasında değişiklik hazırlığında olduğu bildirildi. Politico’nun aktardığına göre, AB ülkeleri, Rus vatandaşlarına verilen çok girişli Schengen vizelerini sınırlandırarak yerine tek girişli vize verilmesini gündemine aldı. Ancak düzenlemenin, insani gerekçeler veya AB vatandaşı yakınları bulunan Ruslar için istisnalar içermesi bekleniyor.

Rus vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etmeleri daha da zorlaşacak

AB Komisyonu'nun bu düzenlemeyi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. AB kaynakları, bu adımın Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova'ya karşı alınan cezai önlemlerin bir parçası olduğunu ifade ediyor. Böylece, Rus vatandaşlarının Avrupa'ya seyahat etmeleri daha da zorlaşacak.

Avrupa Birliği, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile yürürlükte olan "vize kolaylığı anlaşmasını" askıya almıştı. Bu karar sonrasında Rus vatandaşları için vizelerde ek güvenlik taramaları ve daha uzun bekleme süreleri gibi uygulamalar devreye girmişti. Yeni düzenleme ile AB, Rus vatandaşlarına yönelik vize rejimini daha da sıkılaştırmayı hedefliyor.