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Avrupa Birliği'nden savunma sanayisi için 1 milyar euro

Avrupa Birliği, savunma alanında yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için Avrupa Savunma Fonu kapsamında 1 milyar avroluk kaynak ayırdı.

Haber Merkezi
AA
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Avrupa Birliği'nden savunma sanayisi için 1 milyar euro
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AB Komisyonu, yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Avrupa Savunma Fonu 2025 yılı çalışma programının kabul edildiğini duyurdu.

Programla, komisyonun kritik savunma teknolojileri ve yeteneklerinin geliştirilmesini desteklemek için önemli miktarda kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı ve çevresel geçiş gibi kritik alanlara 100’er milyon avro olmak üzere toplamda 1 milyar avro civarında kaynak tahsis edildiği bildirildi.

Açıklamada, fonla, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar, insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi savunma alanlarında çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına destek verileceği kaydedildi.

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