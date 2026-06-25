Avrupa Birliği’nden Somali için yeni vize kararı

Konsey tarafından bugün yapılan açıklamada, Mogadişu'nun AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşların geri kabulü konusunda yeterli işbirliği yapmaması gerekçe gösterildi. Açıklamada, Somali vatandaşlarına vize verilmesinin geçici olarak kısıtlama kararı alındığı da bildirildi.

Bu karar uyarınca, AB üyesi olan devletler artık Somali vatandaşlarına çok girişli vize vermeyecek veya diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vize ücretlerinden muafiyet sağlayamayacak.