Avrupa Birliği’nden yeni adım: Maaşlar artık gizli kalmayacak

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 2023/970 sayılı Ücret Şeffaflığı Yönetmeliği, 2026 yılı itibarıyla tüm üye ülkelerde yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeyle birlikte işverenler, çalışanların ücretlerine ilişkin bilgileri şeffaf biçimde paylaşmak zorunda olacak.

Almanya’da ise ücret eşitsizliği halen dikkat çekiyor. Kadınlar, saatlik kazançta erkeklere kıyasla ortalama yüzde 16 daha düşük ücret alıyor. Aynı görev ve benzer nitelikler esas alındığında bu fark yüzde 6 seviyesine inse de, uzmanlara göre düşük ücretli sektörlerde yoğunlaşma ve yarı zamanlı çalışma oranlarının yüksekliği, kadınlar aleyhine oluşan ücret farkının temel nedenleri arasında yer alıyor.

Yeni düzenlemeye göre iş başvurusunda bulunanlar, işe başlamadan önce maaş aralığını öğrenebilecek. İşverenlerin adayların önceki maaşını sorması yasaklanacak. Büyük şirketler cinsiyete dayalı ücret farklarını düzenli olarak raporlamak zorunda olacak. Ücret ayrımcılığı tespit edilirse, çalışanlar eksiksiz ödeme talep edebilecek ve kanıt yükümlülüğü işverende olacak.

İşverenler maaş pazarlıklarının artmasından çekiniyor

Eşitlik ve Eğitim Bakanı Karin Prien, yönetmeliğin birebir uygulanacağını açıkladı. Sendikalar uygulamanın gerekli olduğunu savunurken; işverenler, bürokrasi ve toplu sözleşme özgürlüğüne müdahale endişesi taşıyor.

Uluslararası danışmanlık firması Willis Towers Watson’ın anketine göre, Almanya’daki şirketlerin büyük kısmı hâlâ maaş aralıklarını iş görüşmelerinde açıklamıyor. Yaklaşık yarısı da önümüzdeki dönemde bunu planlamıyor. İşverenler ise maaş pazarlıklarının artmasından ve çalışan tepkilerinden çekiniyor.