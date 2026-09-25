Avrupa gazında sert düşüş: Haziran ortasından bu yana en kötü hafta

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Avrupa ve İngiltere toptan doğal gaz piyasalarında haftanın son işlem gününde satış baskısı arttı. Enerji ticareti yapan kuruluşların kârlarını realize etmesi ve LNG taşımacılığında alternatif rotaların kullanılmaya başlanması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Hollanda'nın gösterge TTF kontratı ile İngiltere'nin NBP doğal gaz kontratı gün içinde yüzde 3,2 geriledi.

Gaz fiyatlarında haftalık kayıp yüzde 8'i aştı

Cuma günkü düşüşle birlikte her iki gösterge kontratın da haftalık bazda yüzde 8'in üzerinde değer kaybetmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse Avrupa ve İngiltere doğal gaz piyasaları, haziran ortasından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmiş olacak. Piyasalardaki geri çekilmede, eylül ayının başında fiyatlara yansıyan jeopolitik risk priminin önemli bölümünün ortadan kalkması etkili oldu.

LNG tankerleri alternatif rotalara yöneldi

Piyasalarda arz endişelerini azaltan gelişmelerden biri de LNG tankerlerinin ve ticari gemilerin Orta Doğu çevresindeki transit sorunlarına karşı alternatif güzergâhlar kullanmaya başlaması oldu.

Taşımacılık şirketlerinin rotalarını yeniden düzenlemesi, Avrupa'ya fiziksel LNG sevkiyatlarının uzun süreli ve tamamen duracağı yönündeki endişeleri hafifletti. Bu gelişme, enerji piyasalarında son dönemde fiyatlara eklenen risk priminin geri çekilmesine katkı sağladı.

ABD-İran görüşmeleri piyasayı etkiledi

Washington ile Tahran arasındaki görüşmeler de enerji piyasalarının yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sürecinde yaşanan yoğun diplomatik temasların ardından piyasalarda geçici bir istikrar beklentisi oluştu. Fonların da bu ortamdan yararlanarak hafta sonu öncesinde elde ettikleri kazançların bir bölümünü realize ettiği belirtildi.

Ancak ABD ile İran arasında henüz resmi bir barış anlaşmasına ulaşılmış değil. Buna rağmen piyasalar, askeri gerilimin kısa vadede daha fazla tırmanmayabileceği ihtimalini fiyatlamaya başladı.

Avrupa'nın depolarında açık sürüyor

Fiyatlardaki düşüşe rağmen Avrupa'nın kış öncesi doğal gaz depolama seviyesi piyasalar açısından önemli bir risk olmaya devam ediyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre Avrupa Birliği genelindeki yeraltı gaz depolarının doluluk oranı son ölçümde yüzde 70 seviyesinde bulunuyor. Bu oran geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 12 puan altında.

Düşük stok seviyesi, kış aylarında uzun süreli soğuk hava koşulları veya yeni bir tedarik kesintisi yaşanması durumunda Avrupa'nın enerji piyasalarındaki kırılganlığını artırabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Enerji fiyatları enflasyon açısından izleniyor

Avrupa'daki gaz depolarının geçen yıla kıyasla daha düşük seviyede olması, enerji fiyatlarının kış aylarında yeniden yükselme ihtimalini gündemde tutuyor.

Avrupa Merkez Bankası da toptan enerji fiyatlarındaki hareketlerin tüketici enflasyonuna daha hızlı yansıyabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Gaz fiyatlarındaki oynaklığın özellikle enerji maliyetleri üzerinden enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması, gaz fiyatlarındaki değişimlerin elektrik fiyatlarına geçmişe kıyasla daha sınırlı yansımasına neden oluyor.