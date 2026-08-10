Avrupa kayıtlara geçen en sıcak yazı yaşıyor

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Batı Avrupa'da haziran ve temmuz ayları, ölçümlerin başlangıcından bu yana en sıcak yaz dönemi olarak kayda geçti.

Bonn merkezli AB iklim izleme programı Copernicus, bölgede ortalama sıcaklığın 21,62 dereceye ulaştığını ve bunun referans değerin 2,79 derece üzerinde olduğunu açıkladı.

Almanya'nın da dahil olduğu Batı Avrupa'da Mayıs'tan bu yana dört sıcak hava dalgası yaşanması "olağan dışı bir seri" olarak nitelendiriliyor.

Doğu Avrupa ve İskandinavya'da sıcaklıklar daha ılımlı seyrederken, Batı Avrupa'da uzun süreli kuraklık derinleşti. Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'de yağışlar rekor düzeyde azalırken, Sen, Ren ve Tuna'nın su seviyeleri yer yer tarihi dip seviyelere indi. Bu durum su temini, tarımsal sulama ve enerji üretimini etkiledi.

İklim değişiminin etkileri

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Copernicus İklim Strateji Direktörü Samantha Burgess, üç aydır etkili olan yüksek basınç sistemlerinin sıcaklığı bölgede kilitlediğini belirterek, kuruyan toprakların doğal soğutma kapasitesini kaybettiğini ve bunun sıcaklık birikimini hızlandırdığını söyledi. Burgess, "Bu, iklim değişikliğinin sıcaklık aşırılıklarını nasıl şiddetlendirdiğinin açık bir örneği" dedi.

Denizlerde de rekor kırıldı

Kutup dışı bölgelerde temmuz ayı deniz yüzeyi sıcaklığı 20,96 derece ile tüm zamanların en yüksek temmuz değerine ulaştı.

Atlantik kıyıları ve Batı Akdeniz'de güçlü denizel sıcak hava dalgaları yaşandı. Kıyı toplulukları ve deniz ekosistemleri olumsuz etkilendi. El Niño'nun tropik Pasifik'te güçlenmesinin bu artışta payı olduğu belirtiliyor.

Copernicus Atmosfer İzleme Servisi Direktörü Laurence Rouil, Avrupa'nın güneyi ve kuzeyinde görülen olağanüstü şiddetteki orman yangınlarının daha fazla duman ürettiğini ve bunun atmosferde daha yükseğe taşınarak binlerce kilometre ötede bile hava kalitesini bozabileceğini ifade etti.