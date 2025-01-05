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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e ağır zatürre teşhisi kondu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'e "ağır zatürre" teşhisi kondu. Von der Leyen'in ocak ortasına kadar yurtdışı ziyaretlerinin iptal edildiği açıklandı.

Haber Merkezi
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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen'e ağır zatürre teşhisi kondu
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in sözcüsü, siyasetçinin ağır zatürreye yakalandığını açıkladı.

66 yaşındaki Alman siyasetçinin, görevlerini memleketi Hannover'den yürüttüğü ve ekibiyle yakın temas halinde olduğu belirtildi.  Ağır zatürre ile mücadele ettiği açıklanan Von der Leyen'in hastalığının nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Avrupa Komisyonu Başkanı'nın ocak ayı ortasına kadar yurtdışı programlarının da iptal edildiği öğrenildi. NTV'de yer alan habere göre, Von der Leyen'in Portekiz'in başkenti Lizbon ve Polonya'nın Gdansk kentini ziyaret etmesi planlanıyordu.

İkinci beş yıllık dönemine yeni başlayan Von der Leyen, 2019'dan bu yana Avrupa Komisyonu'nun başında.

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