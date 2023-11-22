Avrupa Komisyonu: Filistin'e aktarılan fonları teröristler kullanmıyor, desteğimiz sürecek

Avrupa Komisyonu, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'de düzenlediği saldırılardan iki gün sonra, bloğun terör örgütü olarak tanıdığı Hamas'ın eline geçmesini önlemek amacıyla askıya aldığı Filistin'e yönelik kalkınma yardımlarının inceleme sürecini tamamladı.

Üst düzey bir AB yetkilisi yaptığı açıklamada, "Analizlerimiz bu aşamada sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edildiğini tespit etmedi ve bu nedenle Filistin'e yönelik devam eden AB yardım portföyümüzü uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

AB'nin yürütme organı olan Komisyon, bu sonuç üzerine 9 Ekim'den bu yana incelediği toplam 331 milyon euro değerindeki 119 sözleşmenin yüzde 88'ine gelecekteki ödemeler için izin verildi.

Euronews'e konuşan Filistin'in AB Büyükelçisi Abdülrahim Alfarra kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana AB'nin Filistin Yönetimi'ne para ödemediğini söyledi. Alfarra "Filistinlilerin hayatta kalabilmek için bu paraya ihtiyacı var." dedi.

Alfarra ayrıca AB Komşuluk Komiseri Olivér Várhelyi'nin Filistin'e yapılan ödemelerin askıya alındığını tek taraflı olarak duyurmasının ardından alelacele açıklanan incelemenin tek amacının Várhelyi'nin itibarını kurtarmak olduğunu iddia etti.

Ancak Komisyon, incelemenin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması nedeniyle Filistin Yönetimi'ne ya da Birleşmiş Milletler'in Filistin'deki organı UNRWA'ya yapılacak hiçbir ödemenin gecikmediğini savunuyor.

"Nefreti körüklemek için kullanılıyor"

Gazetecilere bilgi veren AB yetkilisi, fonların terör örgütlerine aktarıldığını ortaya koyan denetime rağmen, Filistin topraklarında AB tarafından finanse edilen toplam 8 milyon Euro değerindeki iki projenin, sivil toplum gruplarının fonları nefreti körüklemek için kullandığına dair "ciddi" iddialar üzerine askıya alındığını söyledi.

Bu kapsamda AB'den fon alan grupların sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere kamuya açık iletişimleri nefret söylemi ya da şiddete teşvik açısından izlenecek. AB fonlarının alıcısının başka grup ya da bireylere taşeronluk yaptığı üçüncü taraf finansmanı da daha sıkı kontrollere tabi olacak.

Komisyonun bu daha sıkı tedbirleri resmi olarak kabul edip etmediği henüz netlik kazanmadı. Komisyon, bekleyen ödemelerin yapılabilmesi için 39 milyon Euro değerindeki 51 sivil toplum projesi hakkında daha fazla bilgi bekliyor.

Yetkiliye göre, bu projelerle ilgili olarak herhangi bir ihlal iddiası bulunmamakla birlikte, Komisyon'un uygunluğu kontrol etmek için gerekli tüm kontrolleri uygulayacağını bildirdi.

İncelemeye ilişkin bildiride ayrıca AB'nin Filistin topraklarında uyguladığı Erasmus+ programı kapsamındaki bir eğitim projesinin "olası itibar riskleri" içerdiği ve daha fazla inceleneceği belirtildi.

Bildiride "Genel olarak kontrollerimizin yeterli şekilde işlediğinden memnunuz, ancak devam eden savaş ve artan siyasi atmosfer nedeniyle risklerin arttığı mevcut bağlamda ek tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır." denildi.

Ödeme için onaylanan projeler arasında yer alan ve denetlenen fonların neredeyse dörtte birini temsil eden 75.6 milyon euro değerindeki yedi proje, Gazze Şeridi'ni saran krizden kaynaklanan büyük hasar nedeniyle "artık uygulanabilir değil" olarak değerlendirildi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, bu projeler için ayrılan 75.6 milyon Euro'nun insani yardım ya da kalkınma yardımı olarak Gazze'ye yeniden tahsis edileceğini açıkladı.

Kritik AB yardımı akmaya devam ediyor

İncelemenin bulguları, Komisyon'un kasım ayı sonundan önce Filistin topraklarına yapılması planlanan bir sonraki kalkınma yardımı ödemesini işleme koyması için tam zamanında geldi.

AB, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere yardım eden en büyük bağışçı olarak yerel ekonomiyi desteklemek ve halkın yoksulluğa sürüklenmesini önlemek için 2021-2024 yılları arasında 1,18 milyar euro yatırım yappmayı öngörüyor.

Ancak hem AB hem de Batılı hükümetler, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridi'ni ele geçirmesinden bu yana grupla "temas kurmama" yönünde katı bir politika izleyerek Gazze'ye yardımı BM ajansları ve Hamas'ın yörüngesinin dışında olduğunu düşündüğü diğer kuruluşlar aracılığıyla yönlendiriyor.

Bu da Gazze'ye gönderilen fonların zaten sıkı kontrollere tabi olduğu ve Komisyon'un denetimi sonucunda bu kontrollerin daha da sıkılaştırıldığı anlamına geliyor.

Kontroller sıkılaştı

Fonlar, işgal altındaki Batı Şeria'yı yöneten Filistin Yönetimi'nin devlet memurlarına maaş ve emekli maaşı ödemesine yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu ödemelerin alıcıları, terörizmle bağlantıları olmadığından ve AB'nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uyduklarından emin olmak için tek tek inceleniyor.

Komisyon'a göre bu kontroller artık birinci dereceden akrabaları da kapsayacak; yani Filistinli memurların ebeveynleri, çocukları ve kardeşleri de olası sözleşme ihlalleri ya da terörist gruplarla temas açısından kontrol edilecek.

Kalkınma yardımları aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Filistinli mültecilere destek veren ajansı UNRWA aracılığıyla, savunmasız ve yerinden edilmiş aileleri desteklemek üzere aktarılıyor.

AB ayrıca, Gazze'de artık askıya alınacak olan altyapı projeleri de dahil olmak üzere, istihdam yaratma, su ve enerjiye erişimle bağlantılı kalkınma programlarını da finanse ediyor.