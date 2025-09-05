Avrupa Komisyonu, Gazze’deki olayları ilk kez ‘soykırım’ olarak nitelendirdi

  1. Ekonomim
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını 'soykırım' olarak nitelendirdi.

İlk kez bir Avrupa Komisyonu üyesi İsrail'in Gazze'deki katliamları için 'soykırım' ifadesini kullandı. Paris Siyasi Bilimler Akademisi'nde (Sciences Po) katıldığı bir etkinlikte konuşan Ribera, "Gazze'de yaşanan soykırım, Avrupa kentlerinde yayılan protestolara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 14 ülkenin acil ateşkes talebine rağmen, tek sesle konuşamayan ve hareket edemeyen Avrupa'nın iflasını ifşa ediyor" ifadelerini kullandı.

Bugüne dek "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı

Avrupa Komisyonu üyeleri ile Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin temsilcilerinin büyük çoğunluğu, Gazze Savaşı ile ilgili açıklamalarında bugüne dek "soykırım" ifadesini kullanmaktan kaçınmıştı.

