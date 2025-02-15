Avrupa Komisyonu, savunma yatırımlarını artırmak için bütçe kurallarını gevşetiyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelerin savunma yatırımlarını önemli ölçüde artırabilmesi için AB'nin mali kurallarındaki "cayma maddesini" etkinleştirmeyi teklif etti. Bu madde, üye ülkelerin, mevcut bütçe sınırlamalarına takılmadan savunma harcamalarını artırmalarına olanak sağlayacak.

Ursula von der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bu kararın "kontrollü ve şartlı bir şekilde" alınacağını ve her bir üye ülkenin özel durumuna göre daha kapsamlı bir araç paketinin sunulacağını belirtti. Avrupa Birliği'nin İstikrar ve Büyüme Paktı (SGP) çerçevesinde, üye devletler, kamu açıklarını GSYH'nin yüzde 3'ü, borçlarını ise yüzde 60'ı ile sınırlı tutmak zorunda. Ancak bu kuralların esnetilmesi, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme amacına hizmet edecek.

Pandemi sırasında benzer bir adım atılarak mali kurallar askıya alınmıştı ve birçok ülke, bu tür bir düzenlemenin yeniden yapılmasını talep ediyor. Özellikle Polonya, İtalya, Yunanistan ve Baltık ülkeleri, bu değişikliğin gerekli olduğuna inanıyor. AB liderleri, savunma harcamalarını artırma konusunda bir anlaşmaya varmak üzere haziran ayında yapılacak zirveye hazırlanıyor.

Von der Leyen, AB'nin savunma harcamalarını gelecek on yıl içinde 500 milyar euro kadar artırması gerektiğini vurguladı. Bu artış, Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği desteği sürdürmesi ve kendi savunmasını güçlendirmesi için büyük önem taşıyor. AB, bu amaca ulaşmak için daha cesur ve yenilikçi finansal stratejiler geliştirmek zorunda. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) gibi kurumlarda yapılacak değişiklikler ve savunma sanayii için yeni finansman yöntemleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Bazı ülkeler ise savunma sanayii için Eurobond çıkarılmasını öneriyor, ancak bu fikir Almanya ve Hollanda gibi ülkeler tarafından eleştiriliyor.