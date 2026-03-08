Avrupa Komisyonu’ndan Orban ve Zelenskiy’ye uyarı: Söylemler değil diplomasi öne çıkmalı

Avrupa Komisyonu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında son günlerde yaşanan söz düellosuna müdahil oldu. Brüksel’den yapılan açıklamada, iki liderin kullandığı sert ifadelerin yalnızca ikili ilişkileri değil, Avrupa’nın genel güvenlik dengelerini de olumsuz etkilediği vurgulandı.

Orban-Zelenskiy gerilimine AB müdahalesi

Komisyon, özellikle Zelenskiy’nin Orban’a yönelik çıkışlarının “tehdit” olarak algılandığını ve bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Avrupa’nın ortak güvenliği için liderlerin daha temkinli bir dil benimsemesi gerektiği ifade edildi. Bu uyarı, AB’nin Ukrayna liderine yönelik nadir bir eleştiri olarak dikkat çekti.

Brüksel’in mesajı, Avrupa’da artan endişeleri de yansıtıyor. Enerji arzı, göç yönetimi ve ekonomik istikrar gibi konuların baskı yarattığı bir dönemde, liderlerin sert söylemleri çözüm arayışlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Komisyon, kamuoyuna yönelik açıklamaların geniş kitlelere ulaştığını ve kullanılan dilin doğrudan algıyı şekillendirdiğini hatırlatarak, sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Brüksel’den tansiyonu düşürme çağrısı

Macaristan’ın AB içindeki farklı tutumları ve Ukrayna’nın savaş koşullarındaki hassasiyeti, iki liderin söylemlerini daha kritik hale getiriyor. Komisyon, tarafların gerilimi artırmak yerine diplomatik kanalları beslemesini, Avrupa’nın ortak güvenliği için yapıcı bir yaklaşım sergilemesini talep ediyor.

Brüksel’in bu çıkışı, Avrupa’nın geleceğini şekillendirecek tartışmaların tonunu belirliyor. Liderlerin hangi dili seçeceği, yalnızca bugünün krizini değil, yarının Avrupa’sını da tayin edecek.