Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye'ye İmamoğlu çağrısı

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sene başından bu yana seçilmiş yetkililere, siyasi aktivistlere, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerine, gazetecilere ve diğer kişilere yönelik tutuklamalar ve suçlamalar, Türkiye’nin köklü demokratik geleneğine bağlılığı hususunda soru işaretleri doğurmaktadır.

AB, Türk yetkililerini tam şeffaflık sağlamaya ve hukukun gerektirdiği süreci takip etmeye çağırmaktadır. AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi'nin uzun süredir üyesi olan Türkiye’den en yüksek demokratik standartları ve uygulamaları benimsemesi beklenmektedir.

Temel haklara saygı ve hukukun üstünlüğü, AB'ye katılım süreci açısından hayati öneme sahiptir. Bu ilkeler, AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir."