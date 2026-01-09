Avrupa Konseyi Başkanı Costa: Esad rejiminin düşüşü Suriye halkına umut ışığı oldu

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği resmi temaslar ve yeni döneme dair beklentiler hakkında açıklama yaptı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Şam'daki görüşme trafiğine değinen Costa, "Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Şam'da Başkan Al-Sharaa ile görüştük. Uzun yıllar süren savaş ve acıların ardından, Esad rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına umut ışığı oldu" dedi.

Ziyaretin amacını ve AB'nin tutumunu netleştiren Costa, "Bugün burada bulunmamızın amacı, AB'nin Suriye'ye olan sürekli desteğini göstermektir" ifadelerini kullandı.