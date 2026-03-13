Avrupa Konseyi’nden kritik uyarı: Orta Doğu’daki askeri gerilim küresel istikrarı sarsıyor

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu’da son dönemde artış gösteren askeri hareketliliğin küresel etkilerine dair resmi bir açıklamada bulundu. Costa, bölgedeki çatışma ortamının ve askeri tırmanışın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmadığını, uluslararası sistemin dengelerini sarsan bir boyuta ulaştığını ifade etti. Yapılan değerlendirmelerde, askeri gerilimin küresel istikrarsızlığın temel kaynağı haline geldiği vurgulandı.

Enerji arzı ve ticaret güzergahları risk altında

Costa, askeri gerilimin küresel ekonomi üzerindeki somut etkilerine dikkat çekerek, özellikle Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz gibi kritik deniz geçiş noktalarındaki güvenlik risklerinin altını çizdi. Bu bölgelerdeki askeri tırmanışın enerji arz güvenliğini tehlikeye attığı, enerji fiyatlarında oynaklığa yol açtığı ve küresel ticaret rotalarında aksamalara neden olduğu kaydedildi. Söz konusu durumun, dünya genelinde ekonomik belirsizliği artıran bir faktör olduğu belirtildi.

Uluslararası hukuk ve diplomatik süreçler

Açıklamada, askeri yöntemlerin ön plana çıkmasının uluslararası hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı prensipleri üzerindeki baskısına da değinildi. Diplomatik kanalların zayıflamasının küresel kriz yönetimi kapasitesini düşürdüğü ifade edilirken, Orta Doğu’daki durumun diğer bölgesel krizlerle olan etkileşimi de analiz edildi. Avrupa Konseyi, bölgedeki askeri tırmanışın durdurulmasının küresel güvenliğin tesisi açısından zorunluluk teşkil ettiğini raporladı.