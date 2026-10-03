Avrupa Merkez Bankası'nda devir teslim trafiği hızlandı

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Avrupa finans mimarisinin zirvesinde liderlik değişimine yönelik senaryolar şekillenirken, Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevini yürüten Christine Lagarde'ın yerine geçebilecek en güçlü iki adayla bir araya geleceği öğrenildi.

Liderlik yarışı ve stratejik görüşmeler

Frankfurt merkezli kurumun geleceğine yön vermesi beklenen isimlerle yapılacak görüşmeler, Birlik genelinde ekonomi yönetiminin yeniden yapılanması sürecine denk geliyor. Şansölye Merz'in, görevi devralması öngörülen adaylarla gerçekleştireceği temaslarda Euro Bölgesi'nin finansal istikrarı, para politikalarının geleceği ve kurumsal dengeler üzerinde durması bekleniyor.

Görev değişimi öncesi küresel dengeler

Avrupa Merkez Bankası yönetiminde gerçekleşecek olası kan değişimi, üye ülkelerin ekonomi politikaları ile doğrudan ilişkili görülüyor. Görev süresi boyunca küresel krizler, enflasyon baskıları ve sıkılaşma adımlarıyla mücadele eden Lagarde'ın ardından koltuğa oturacak yeni ismin belirlenmesinde, Almanya başta olmak üzere önde gelen AB üyesi ülkelerin tutumu belirleyici rol oynayacak.