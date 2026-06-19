Avrupa Parlamentosu: Avrupa Birliği Brüksel’den çıkıp yerelleşmeli

Avrupa Parlamentosu’nun tepe yönetimi, kıta genelindeki kurumsal algıyı dönüştürmek amacıyla üye ülkelerdeki saha temaslarına hız verdi. Bu kapsamda Almanya'nın Bavyera eyaletine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Münih Teknik Üniversitesi'ndeki genç beyinlerle buluşarak birliğin yapısal geleceğine dair çarpıcı mesajlar verdi. Söyleşide ana odak noktası, Avrupa Birliği'nin karar mekanizmaları ile sıradan vatandaşlar arasında büyüyen mesafe oldu.

"Brüksel yapay balonundan kurtulmalıyız"

Genç neslin Avrupa vizyonunu ve taleplerini doğrudan dinleyen Roberta Metsola, birliğin sadece idari merkez binalarında sıkışıp kalmaması gerektiğinin altını çizdi. Bürokrasi eleştirisi yapan AP Başkanı, karar vericilerin halkın sesine daha fazla kulak vermesini istedi. Avrupa ideallerinin toplumun tüm katmanlarına ulaştırılması gerektiğini belirten Metsola, kıtanın ortak mesajını doğrudan kentlere, kasabalara ve yerel yönetim alanlarına taşıyarak bürokratik mesafelerin eritilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gençlerin beklentileri esnek bir model doğuruyor

Gelecek nesillerin entegrasyon sürecine daha aktif katılım göstermesi gerektiğini savunan Roberta Metsola, küresel kriz dönemlerinde dayanıklı kalabilmenin yolunun esnek ve özgüvenli bir idari yapıdan geçtiğini söyledi. Genç akademisyen adaylarının sorularını yanıtlayan lider; yatırımların, inovasyonun ve bölgesel kalkınma projelerinin doğrudan tabana yayılması gerektiğini ifade etti. AP Başkanı, ancak yerel düzeydeki beklentilerin karar merkezlerine doğru aktarılmasıyla Avrupa demokrasisinin gerçek anlamda işlevsel kılabileceğini belirterek konuşmasını sonlandırdı.