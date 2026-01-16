Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola: Avrupa'nın cesur adımlar atmasının zamanı geldi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Viyana'da Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir araya gelerek Avrupa'nın ileriye taşınması için çalışma yaptı.

"İran'dan Ukrayna'ya kadar insanlar Avrupa'nın harekete geçmesini bekliyor"

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, rekabet gücünden göçmenliğe kadar, Avrupa insanların hayatlarını kolaylaştıracak çözümlerin üretilmelsi ve bunların hayata geçirmesi gerektiğini belirten Metsola, "İran'dan Ukrayna'ya kadar insanlar Avrupa'nın harekete geçmesini bekliyor. Cesur adımlar atmanın zamanı geldi." dedi.