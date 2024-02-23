Avrupa Parlamentosu Ermenistan'a vizesiz seyahati gündeme aldı

Avrupa Parlamentosu önümüzdeki hafta Ermenistan'la vize serbestisine ilişkin bir teklifi görüşecek. Açıklama Avrupa Parlamentosu'nun Alman üyesi Viola von Cramon-Taubadel'dan geldi.

AGOSta yer alan habere göre, Taubadel, “Önümüzdeki hafta için bir kararı genel kurul oturumuna sunuyoruz, gerçek bir vize eylem planı için baskı yapıyoruz. Ermeni nüfusun memnuniyetle karşılanmasını sağlamak için Ermenistan ile diğer kurumsal bağları güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Alman parlamenter şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın bir noktada Avrupa Birliği'nin bir parçası olmasını gerçekten istiyoruz. Şimdi en azından bir vize eylem planı veya serbestleştirme eylem planıyla gelirsek, bu hem halk açısından hem de ticaret ve pazarlarımızın serbestleştirilmesi açısından somut bir şeydir."

Viola von Cramon-Taubadel, Ermenistanlı diplomatların bazı AB üyesi ülkelerle bu konuda çalışmalar yapması gerektiğini çünkü bazı üye ülkelerin Ermenistan'a vize serbestisi konusunda endişeleri olduğunu söyledi. Ancak parlamenter bu konuda detay vermedi.