Avrupa Parlamentosu, İran'ın protestoculara yönelik baskısını kınadı

Avrupa Parlamentosu, İran yetkililerinden, barışçıl protestoculara yönelik şiddeti derhal sona erdirmeleri, tüm infazları durdurmaları ve sivillerin öldürülmesi ve baskı altına alınmasına son vermelerini koşulsuz olarak talep etti. İran halkıyla ve onların cesur ve meşru protesto hareketiyle tam dayanışma içinde olan Parlamento, güvenlik güçlerinin yaygın, kasıtlı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı.

Parlamento üyeleri, şu anda tutuklu bulunan tüm protestocuların, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep etti.

Ayrıca Parlamento, AB'yi İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun tamamının terör örgütü olarak tanımlanması konusunda gecikmeksizin harekete geçmeye çağırdı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre üyeler, risk altındaki bireylere koruma, insani yardım ve destek sağlamak için AB'nin bölgedeki varlığının güçlendirilmesi de dahil olmak üzere yoğunlaştırılmış diplomatik girişim çağrısında bulunurken, İran'ın bölgenin genel güvenliği ve istikrarı için en büyük ve en önemli tehdit ve barışın önündeki en önemli engel olmaya devam ettiğini vurguladı.

Son olarak, Parlamento, İran ile ilişkilerin normalleşmesinin ancak siyasi tutukluların koşulsuz serbest bırakılması ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne doğru gerçek bir ilerleme kaydedilmesinin ardından mümkün olabileceğini vurgularken, Başkan Roberta Metsola'nın İran rejimi temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu binalarına girişinin yasaklanması kararını memnuniyetle karşıladı ve Üye Devletleri de aynı yolu izlemeye çağırdı.