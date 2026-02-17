  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Avrupa Parlamentosu, kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi
Takip Et

Avrupa Parlamentosu, kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi

Avrupa Parlamentosu (AP), veri güvenliği endişeleri nedeniyle milletvekillerinin ve personelin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Avrupa Parlamentosu, kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi
Takip Et

Avrupa Parlamentosu bilgi teknolojileri birimi, yapay zeka içeren cihazlarda siber güvenlik ve veri güvenliğinin garanti edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda yapay zekanın bazı görevleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri kullandığı ve verileri cihaz dışına gönderdiği tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmanın ardından AP, üyelerinin ve çalışanlarının iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Ayrıca AP, milletvekillerine özellikle işle ilgili görevlerde kullandıkları özel cihazlarında da benzer tedbir uygulamalarını tavsiye etti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden teknoloji tedarikiyle ilgili endişeler nedeniyle son yıllarda veri güvenliği politikalarını güçlendirdi.

AP, 2023 yılında personelin cihazlarında TikTok sosyal medya platformu kullanımını yasaklamıştı.

Japonya’da “sosyal jet lag” alarmı: Ekonomiye 1 trilyon yen zararJaponya’da “sosyal jet lag” alarmı: Ekonomiye 1 trilyon yen zararDünya
Emlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEmlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEkonomi
Uyuşturucu soruşturması: Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındıUyuşturucu soruşturması: Boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındıGündem
Teklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorTeklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorEkonomi

 