Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalar büyüyor: Sınır kontrolleri Schengen vizesinin sonunu getirir mi?

Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşımı mümkün kılan Schengen sistemi, birçok Avrupa ülkesinin geçici sınır kontrollerine başlamasıyla zorluk yaşamaya başladı.

Son olarak Polonya, Almanya ve Litvanya sınırlarında denetimleri yeniden başlatacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, Schengen Bölgesi’nde geçici sınır kontrolü uygulayan ülke sayısı 12’ye çıkacak.

"Almanya göçmenlerin girişini reddediyor"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 7 Temmuz itibarıyla Almanya ve Litvanya ile olan kara sınırlarında kontrol uygulamasına geçileceğini duyurdu.

Tusk, "Amaç, düzensiz göçmen akışını kontrol altına almak ve en aza indirmek" dedi. Almanya'nın sınır kontrollerini sıkılaştırma kararının ardından bu adımın kaçınılmaz olduğunu belirten Tusk, "Almanya göçmenlerin girişini reddediyor, bu da gerginlik yaratıyor" diye konuştu.

11 ülke sınır kontrolü yapıyor

AB Komisyonu kurallarına göre, Schengen Bölgesi'ndeki iç sınır kontrolleri yalnızca belirli koşullarda ve sınırlı sürelerle uygulanabiliyor. Ancak şu anda Almanya, Fransa, Avusturya, Danimarka ve Hollanda dahil olmak üzere 11 ülke bu istisnayı yürürlükte tutuyor.

Komisyon Sözcüsü Markus Lammert, Polonya'nın henüz resmi bildirimde bulunmadığını ancak konuyla ilgili temas halinde olduklarını bildirdi. Lammert, "Üye ülkelerle yakın temas halindeyiz. Bu kontroller belirli şartlar altında geçici olarak mümkündür" dedi.

Avrupa halklarının güvenini sarsabilir

DW Türkçe'nin haberine göre Avrupa Parlamentosu'ndaki bazı milletvekilleri yaşanan süreci Schengen sisteminin sonunun başlangıcı olarak değerlendiriyor. SPD'li milletvekili Birgit Sippel, "Almanya'nın merkezdeki konumu nedeniyle başlattığı her kontrol zincirleme etki yaratıyor" dedi.

Schengen'in içten içe parçalandığını söyleyen Sippel, bunun yalnızca ekonomiyi değil, Avrupa halklarının Avrupa'ya olan güvenini de sarsacağını ifade etti.

Polonya’nın da sınır kontrolü kararı almasıyla, Schengen Bölgesi’nde geçici sınır denetimi uygulayan ülke sayısı 12’ye yükseldi. Uygulama, Avrupa’da serbest dolaşımı tehdit olarak görülüyor.