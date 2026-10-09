Avrupa Parlamentosu’nun raporu Çin’i kızdırdı: “İç işlerimize karışmayın”

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Çin’in AB Daimi Temsilciliği Sözcüsü, Avrupa Parlamentosu’nun 7 Ekim tarihli Çin-AB siyasi ilişkileri raporuna ilişkin açıklama yaptı. Sözcü, rapora yönelik ciddi memnuniyetsizlik duyduklarını belirterek belgedeki değerlendirmelerin ideolojik önyargılar içerdiğini savundu.

Açıklamada, Taiwan, Hong Kong, Makao, Xinjiang ve Xizang başta olmak üzere çeşitli konularda Çin’e yöneltilen suçlamalara karşı çıkıldı. Pekin yönetimi, söz konusu değerlendirmelerin ülkenin iç işlerine müdahale niteliği taşıdığını ileri sürdü.

Ekonomik ve ticari konuların siyasallaştırılmasına tepki

Çin'in sözcüsü, raporda ekonomik ve ticari meselelerin siyasi bir çerçevede ele alınmasını da eleştirdi. Güvenlik kavramının bu alanlarda aşırı geniş yorumlandığını savunan sözcü, Avrupa Birliği’ne yönelik itirazların resmî kanallardan iletildiğini bildirdi.

Pekin yönetimi, ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasi anlaşmazlıklardan etkilenmemesi gerektiğini vurgulayarak tarafların karşılıklı kaygılarını diyalog yoluyla ele alması gerektiğini belirtti.

Çin’den AB’ye iş birliği çağrısı

Çin’in açıklamasında, iki taraf arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı biçimde ilerlemesinin hem Çin’in hem de Avrupa Birliği’nin ortak çıkarlarına hizmet ettiği ifade edildi. Pekin, AB’nin Çin’i bir ortak olarak görme yaklaşımını sürdürmesini ve ikili ilişkilerde iş birliğini ön planda tutmasını istedi. Açıklamada ayrıca Çin’in temel çıkarlarına ve başlıca endişelerine saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

“İkili ilişkilerin istikrarı korunmalı”

Çinli sözcü, Avrupa Birliği’ne çatışmayı artırabilecek adımlardan kaçınma ve genel ilişkilerin korunması için somut girişimlerde bulunma çağrısı yaptı. Pekin yönetimi, karşılıklı saygı ve iş birliğinin Çin-AB ilişkilerinin temelini oluşturması gerektiğini belirterek anlaşmazlıkların ilişkilerin genel seyrini olumsuz etkilememesi gerektiğini vurguladı.