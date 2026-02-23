Avrupa, Rus gazına bağımlılığını büyük ölçüde azalttı

Avrupa Birliği uzun yıllar doğalgaz ihtiyacının büyük kısmını Rusya’dan karşılıyordu. 2021’de AB’nin toplam gaz ithalatının yaklaşık yarısı Rusya kaynaklıydı. Ancak son yıllarda yaşanan jeopolitik gelişmeler, enerji arz güvenliği ve tedarik çeşitlendirmeye yönelik hamleler, kıtanın enerji modelini kökten değiştirdi. 2025 itibarıyla Rus gazının AB’nin toplam ithalatındaki payı üçte bire kadar geriledi.

LNG ile enerji tedarikinde yeni dengeler

Rusya’dan gelen boru hattı gazı azalırken Avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine yöneldi. ABD, Katar ve Norveç gibi ülkelerden gelen LNG, kıtanın gaz ihtiyacını karşılamada ön plana çıktı. Bu değişim, enerji fiyatlarını ve ticaret akımlarını etkileyerek küresel piyasaları hareketlendirdi.

Üye ülkeler arasında bağımlılık farklılıkları dikkat çekiyor: Almanya ve İtalya boru hattı gazını büyük ölçüde azalttı; Polonya ve Macaristan hâlâ sınırlı ölçüde Rus gazına bağlı. Bu durum, AB’nin enerji stratejisinin bölgesel ve ülke bazlı olarak ilerlediğini gösteriyor.

Kademeli bağımsızlık hedefi

Avrupa Birliği liderleri, Rus gazını tamamen aşamalı şekilde kesmeyi planlıyor. Boru hattı gazı 2027 sonuna kadar, LNG ise 2026 sonuna kadar alternatiflerle değiştirilecek. Ancak süreç ülkeler arasında farklı ilerliyor; Batı Avrupa altyapı yatırımlarıyla hızlı adım atarken, Doğu Avrupa hala bazı Rus bağlantılarına ihtiyaç duyuyor.

Küresel ekonomi üzerindeki etkiler

Enerji dönüşümü, sanayi üretimi ve ticaret yollarını doğrudan etkiliyor. LNG talebinin artması, Asya ile Avrupa arasındaki enerji rekabetini yükseltiyor. Enerji maliyetlerindeki değişim, sanayi üretim maliyetlerini artırırken, Avrupa’nın uzun vadeli stratejisi enerji güvenliğini güçlendirmek ve kıtanın stratejik özerkliğini sağlamak yönünde.

Avrupa, Rus gazına bağımlılığı büyük ölçüde azaltarak arz çeşitlendirmesini hızlandırdı ve enerji güvenliğini güçlendirmeye başladı. Tam bağımsızlığa geçiş ise hala kademeli bir süreç; planlanan programın son aşamasının 2026–2027’de tamamlanması öngörülüyor.