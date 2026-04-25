Avrupa savaşın finansal yükünü tamamen üstleniyor mu? 90 milyar Euro’luk yeni dönemin etkileri

Ukrayna ile Rusya arasındaki yıpratma savaşında, Batı ittifakının lojistik ve mali sorumluluğu bu hafta itibarıyla köklü bir dönüşüme uğradı. Avrupa Birliği’nin 90 milyar Euro tutarındaki kredi paketi üzerinden şekillenen yeni stratejisi, savaşın 2026 ve 2027 yıllarındaki gidişatını doğrudan belirleyecek bir finansal kalkan niteliği taşıyor. Bu devasa kaynağın serbest kalması, Kiev yönetiminin askeri planlamalarını artık kısa vadeli yardımlara göre değil, Avrupa güvencesindeki uzun vadeli bir bütçe disiplinine göre yapmasına olanak tanıyacak.

Operasyonel süreklilik ve savunma sanayide dönüşüm

90 milyar Euro’luk kaynağın sahadaki en somut yansıması, Ukrayna’nın gelecek yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi planladığı operasyonların kesintisiz finansmanı olacak. Paketin 60 milyar Euro’luk aslan payı; yerli mühimmat üretimi, yüksek teknolojili drone ağları ve elektronik harp sistemlerinin kurulması için kullanılacak. Bu durum, Ukrayna ordusunun dışa bağımlılığını azaltırken, Avrupa savunma sanayii ile Kiev arasında tarihin en büyük entegrasyon sürecini başlatıyor. Kalan 30 milyar Euro’luk kısmın sivil bütçeye aktarılması ise Rusya’nın ekonomiyi felç etme stratejisine karşı Avrupa’nın doğrudan bir yanıtı olarak görülüyor.

Rusya üzerindeki ekonomik kuşatma ve 20. paket

Avrupa’nın bu finansal hamlesi, eş zamanlı olarak yürürlüğe giren 20. yaptırım paketiyle desteklenerek Moskova üzerindeki baskıyı çift taraflı bir kıskaca dönüştürüyor. Kredinin yarattığı iyimserlik, Rusya’nın enerji gelirlerini hedef alan ve karanlık filo gemilerine yönelik getirilen liman yasaklarıyla birleşiyor. Moskova’nın yaptırımları delme kapasitesini doğrudan hedef alan bu yeni yaptırım rejimi, Avrupa’nın artık sadece savunmacı bir pozisyonda kalmayacağını, ekonomik savaşın vitesini bizzat yükselttiğini gösteriyor. 90 milyar Euro’nun yaratacağı çarpan etkisinin, önümüzdeki aylarda hem diplomatik masada hem de cephe hattında çok daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.