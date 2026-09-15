Avrupa seyahatinde son dakika gelişmesi: 9 ülke yeni Schengen sistemini erteledi

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Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesine girişlerde parmak izi ve yüz taramasını zorunlu kılan yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), uygulama aşamasında karşılaşılan aksaklıklar nedeniyle askıya alındı. Havalimanlarında yaşanan yolcu yoğunluğu ve teknik sorunlar sonrasında aralarında Fransa, Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Hollanda, Malta, Portekiz ve İsviçre'nin bulunduğu 9 ülke yeni sistemi erteleme kararı aldı.

Altyapı hazır olana kadar biyometrik veri toplanmayacak

Sınır kapılarında seyahat kaosunun önüne geçmek ve yolcu akışını kesintisiz sürdürebilmek amacıyla alınan karar doğrultusunda, söz konusu 9 ülkenin sınır geçiş noktalarında altyapı eksiksiz hale getirilene kadar biyometrik veri toplanmayacak. Yazılım hataları ve verilerin merkezi sistemlere iletilmesinde yaşanan aksaklıklar giderilene dek ulusal sınır noktalarındaki yeni tarama süreçleri tam kapasiteyle işletilmeyecek.

AB dışından gelen yolcular için mevcut usul sürecek

Alınan son kararla birlikte, yeni sistemdeki teknik ve yapısal sorunlar tamamen çözülene kadar Türkiye dahil AB dışındaki ülkelerden gelen ziyaretçilerin sınır geçişleri mevcut geleneksel pasaport kontrol usulleriyle yürütülmeye devam edecek.