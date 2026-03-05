Avrupa ülkeleri Kıbrıs'a savaş gemilerini gönderiyor

Avrupa ülkeleri, İran savaşı nedeniyle gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendiriyor.

Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'nin, 2 Mart'ta İran yapımı bir insansız hava aracı (İHA) ile hedef alınması üzerine İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda bölgeye savaş gemilerini gönderme kararı aldı.

Adada askeri varlığı bulunan İngiltere ile Yunanistan da Kıbrıs'ın güvenliğine, gönderilecek ek askeri deniz ve hava unsurlarıyla destek sağlanacağını duyurmuştu.

DW Türkçe'nin derlediği habere göre İtalyan Savunma Bakanı Guido Crosetto, bugün parlamentoda yaptığı açıklamada Kıbrıs'a gönderilecek İtalyan donanmasının önümüzdeki günlerde yola çıkacağını açıkladı.

İspanya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kıbrıs'ı korumak için bölgeye Cristobal Colon fırkateynin gönderileceğini duyurdu.

Açıklamada İspanyol fırkateyninin, "Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve Yunan donanma gemilerinin koruma ve hava savunmasını sağlamak ve sivillerin tahliyesini desteklemek için görevlendirildiği" belirtildi.

İngiltere'nin Kıbrıs'ın hava savunmasını güçlendirme arayışı

İran savaşının, Doğu Akdeniz'de daha geniş bir alana yayılarak Avrupa'ya sıçramasının yol açtığı endişe, savaşa müdahil olmak istemeyen Avrupa başkentlerini politika değişikliğine zorluyor.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs'ı ziyaret ediyor.

Adadaki İngiliz üssünün hedef olduğu İHA saldırısı sonrasında gerçekleşen ziyaret sırasında Healey, sosyal medyadan Kıbrıslı Rum mevkidaşı Vasilis Palmas ile el sıkışırken çekilen fotoğrafını, "İngiltere ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki uzun süredir devam eden dostluk, İran'ın tehditleri karşısında güçlüdür” sözleriyle paylaştı.

The longstanding friendship between the UK and the Republic of Cyprus is strong in the face of Iranian threats.



This morning with Cypriot Defence Minister @PalmasVasilis I discussed how the UK is further reinforcing our air defences to support our shared security. pic.twitter.com/VkrjxVQRNZ — John Healey (@JohnHealey_MP) March 5, 2026

İki bakanın Kıbrıs'ın güvenliğini desteklemek için hava savunmasının güçlendirilmesini ele aldıkları belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kıbrıs'taki İngiliz üssünün hedef alındığı saldırı sonrasında adaya İHA savar Wildcat helikopterleri ile HMS Dragon adlı savaş gemisini göndereceklerini açıklamıştı.

AB'de terör endişesi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan İran savaşı, Avrupa başkentlerinde iç güvenlik endişesini arttırdı.

Bugün Brüksel'de bir araya gelen AB'nin İçişleri Bakanları, İran savaşının Avrupa'ya yansımalarını masaya yatırıyor.

Şimdilik Suriye savaşı nedeniyle, 2015-2016 yıllarında yaşanana benzer bir göç endişesi bulunmadığı, ancak "Avrupa'da terör eylemlerinin gerçekleşmesi riskinin artmış olduğu" belirtiliyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "çok daha hazırlıklıyız" diyerek, İran savaşı kaynaklı olası bir göç krizinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bununla birlikte Karner, şu anda AB İçişleri Bakanları için en önemli önceliğin terör tehdidi olduğunu duyurdu ve Avrupa'daki Amerikan ve Yahudi hedeflerine saldırı tehlikesinin arttığına işaret etti.