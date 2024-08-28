Avrupa Yatırım Bankası'nda mobing endişesi

Lüksemburg merkezli Avrupa Yatırım Bankası çalışanları zorbalık, taciz veya dolandırıcılık olaylarını rapor etmelerinin kendilerine kurum içinde kötü yansımasından çekiniyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nda 2023 yılında yapılan bir iç anket, personelin yüzde 50'sinin ihbarda bulundukları için "cezalandırılmaktan" korktuğunu ortaya koydu.

Anket, suistimaller hakkında daha önce ihbarda bulunanların sadece yüzde 14'ü sonuçtan memnun kaldığını gösteriyor. Katılımcıların sadece yüzde 40'ı bankanın iyi niyetle endişelerini dile getiren personeli koruyacağını ve endişelerini ciddiye alacağını düşünüyor.

Financial Times'ın (FT) haberleştirdiği anket, 10'dan fazla mevcut ve eski çalışanın memnuniyetsizlik ifadelerine yer veriyor.

Avrupa Yatırım Bankası personelinin FT'ye verdiği bir notta, "Birçok personel konuşmaktan korkuyor, kendilerine misilleme yapılmasından çekiniyor ve düzeltici önlemlerin alındığına ya da alınacağına inanmıyor" denildi.

Çalışanlar ayrıca, siyasi atamalara yol açan iş tahsisleriyle ilgili açıklık eksikliğinden de şikayet ediyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nın bir ihbar politikası var, ancak personel anketleri çalışanların bankanın etik standartlarından memnun olmadığını ısrarcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Bankanın politikası bu konuda ne diyor?

2019 yılında, ankete katılanların sadece yüzde 30'u bankayı profesyonellik, etik ve dürüstlük açısından üst sıralarda değerlendirdi. Bu oran 2022 yılında yüzde 35 olarak kaydedilmişti.

Bankanın kamuya açık ihbar politikası ise şöyle diyor: "[Kurum içi] ihbarda bulunanlar, ihbarlarının uygun şekilde değerlendirileceği ve bir soruşturmaya yol açabileceği güvencesine sahiptir. İddiaların doğrulanması halinde, ilgili Avrupa Yatırım Bankası uygun çözümleri ve eylemleri belirlemek için gerekli tüm adımları atacaktır."

Ayrıca, konuşanlara karşı "misilleme eylemlerinin" "yasak" olduğunun altı çiziliyor.

Eski İspanya Maliye Bakanı Nadia Calvino bu yılın başlarında Avrupa Yatırım Bankası'nın yeni başkanı olarak Werner Hoyer'in yerini aldı.

2012-2023 yılları arasında Avrupa Yatırım Bankası başkanlığı yapan Hoyer, şu anda Avrupa Birliği (AB) fonlarının kötüye kullanıldığı iddiasıyla ilgili bir soruşturma ile karşı karşıya.

Calvino, Avrupa Yatırım Bankası'nda işyeri kültürünü iyileştirme sözü vermiş olsa da çalışanlar onun bu konudaki kabiliyetini sorguluyor.

FT'ye konuşan bir çalışan, "Son 12 yılın ardından personel bir tür travma yaşıyor. Bu durum bir kağıt parçasına bazı noktalar yazarak basitçe iyileştirilemez" dedi.