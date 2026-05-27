Avrupa’da 100 bin Euro maaştan geriye ne kalıyor? Türkiye de listede!

Vergi yükü sabit maaşlı çalışanı daha çok etkilerken, Avrupa’da vergi yükleri ülkelere göre önemli farklılıklar gösteriyor. Gelir düzeyine göre değişen vergi yükü, bazı ülkelerde sabit oranlarda uygulansa da bazılarında yüksek gelir gruplarının kazançlarının büyük kısmı vergi vergiye gidebiliyor.

Bazı ülkelerde bekar ya da evli, tek başına yaşayan ya da bakmakla yükümlü olduğu çocukları olmasına gibi durumlar net maaş üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Net bir hesaplama yapmak zor olsa da vergi sistemleri ülkeden ülkeye farklılık gösterirken, Euronews 100 bin Euroluk brüt maaş için “OECD Tax Wedge 2026” raporu, OECD ülke dosyaları, “PwC Worldwide Tax Summaries” ve ulusal kaynakları temel alarak yaklaşık olarak farkları hesapladı.

Vergi oranları 2025 yılına ait olurken, Euro dışındaki para birimleri, 31 Aralık 2025 tarihli Avrupa Merkez Bankası referans kurları kullanılarak çevrildi. Ek gelir kaynakları dikkate alınmadı.

Bulgaristan listenin başında

31 Avrupa ülkesi (AB üyesi devletler ile Birleşik Krallık, İsviçre, Norveç ve Türkiye) arasında, 100 bin Euroluk brüt maaştan elde edilen net gelir Belçika’da 50 bin 750 Euro’dan Bulgaristan’da 86 bin 930 Euro’ya kadar değişiyor.

Net maaşın 85 bin Euro’nun üzerine çıktığı tek ülke Bulgaristan olurken, en yakın takipçisi 74 bin 400 Euro Estonya oluyor. 72 bin 800 Euro ile Çekya, 72 bin 500 Euro ile Malta, 70 bin 500 Euro ile İsviçre ve 70 bin 300 Euro ile Kıbrıs, 100 bin Euroluk brüt maaştan en az 70 bin Euro net gelir kalan diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşik Krallık, büyük ekonomiler arasındaki en yüksek net gelir

Birleşik Krallık’ta 100 bin Euro brüt maaş alanlar, brüt maaşlarının neredeyse yüzde 70’ini ellerinde tutabiliyor. Net gelir 69 bin 900 Euro ve bu, Avrupa’nın beş büyük ekonomisi arasında en yüksek seviye oluyor.

İspanya (64 bin 200) ve Fransa (63 bin) ortalarda yer alırken, Almanya (57 bin 900) ve İtalya (56 bin 700) büyük beşli içinde en düşük net maaşı sunuyor.

En düşük net gelir

Tablonun alt ucunda Belçika (50 bin 750 Euro) genel sıralamada son sırada yer alıyor; onu iki İskandinav ülkesi, Danimarka (51 bin 500) ve İsveç (52 bin) izliyor. Avusturya (54 bin 200), Slovenya (55 bin 60) ve Yunanistan (56 bin 615) da 100 bin Euroluk brüt maaşın Avrupa’daki en düşük net gelirlerden bazılarına dönüştüğü ülkeler arasında.

Portekiz (57 bin) ve Romanya’da (58 bin 500) da net gelir 60 bin Euronun altında kalıyor.

Polonya (60 bin 225), Hollanda (60 bin 500), Litvanya (60 bin 500), Hırvatistan (61 bin) ve Lüksemburg (61 bin 500) ise bu eşiğin biraz üzerinde.

Türkiye’de de maaşın 3’te biri vergi

İskandinav ülkeleri arasında en yüksek net geliri 66 bin 900 Euro ile Norveç sağlıyor; onu 62 bin 200 Euro ile Finlandiya izliyor. Her iki ülke de net gelirin 50 bin Euronun hemen üzerinde seyrettiği Danimarka ve İsveç’in belirgin biçimde önünde.

İrlanda’da (64 bin) ve Türkiye’de (63 bin 200) çalışanlar, 100 bin Euroluk brüt maaşlarının üçte ikisinden daha azını eve götürebiliyor. Slovakya (67 bin 855) ve Macaristan’da (66 bin 500) ise bu seviyenin biraz üzerinde, yaklaşık 2 ila 3 bin Euroluk bir fark söz konusu.

Doğu Avrupa’da daha az kesinti oluyor

Genel olarak Doğu Avrupa’da çalışanlar, 100 bin Euroluk brüt maaşın daha büyük bir kısmını ellerinde tutabiliyor. Bu ülkelerde çoğu zaman daha düz gelir vergisi yapıları, daha düşük azami marjinal oranlar ya da belirli bir tavanla sınırlanmış sosyal güvenlik katkıları uygulanıyor.

Buna karşılık Batı ve Kuzey Avrupa’da bu gelir düzeyinde net maaşlar genellikle daha düşük. Belçika, Danimarka, Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde, kademeli gelir vergisi, çalışanlardan kesilen sosyal güvenlik primleri ve diğer yükümlülükler nedeniyle vergi yükü daha ağır.

Yerel ve bölgesel vergiler de sıralamayı değiştirebiliyor. Tahminlerde başkentler ve bu bölgelerdeki oranlar esas alındı.

100 bin Euro’yu aşan ülke az

100 bin Euro bazı ülkelerde iyi bir brüt maaş olarak kabul edilse de Avrupa’nın büyük bölümünde ortalamanın üzerinde. OECD’nin 2025 verilerine göre, bekâr ve çocuksuz bir kişi için ortalama ücretin bu seviyeyi aştığı tek Avrupa ülkesi 107 bin 487 Euroluk ortalama ile İsviçre.

AB içinde ise en yüksek ortalama ücrete sahip ülke 77 bin 844 Euro ile Lüksemburg. Listede yer alan 22 AB ülkesinin 13’ünde ortalama ücret 50 bin Euronun altında; en düşük seviye 19 bin 590 Euro ile Slovakya’da.

En yüksek kişisel gelir vergisi oranları, en yüksek gelir dilimlerinde Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösteriyor ve bölgesel kalıpları takip ediyor. İskandinav ve Batı Avrupa ülkelerinde, genellikle yüzde 45 ile yüzde 60 arasında değişen en yüksek marjinal oranlar görülüyor. Orta ve Doğu Avrupa’da, Balkanlar da dahil olmak üzere, bu oranlar genellikle daha düşük seviyelerde kalıyor.