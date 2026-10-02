Avrupa’da Çin gerilimi: İspanya’nın Pekin hamleleri dikkat çekiyor

Barcelona’da düzenlenen La Mercè festivali, bu yıl Çin kültürünün güçlü şekilde öne çıktığı etkinliklere sahne oldu. Kent sokaklarında Çin ejderhaları, akrobatlar ve geleneksel gösteriler yer alırken, Şanghay festivale “onur şehri” olarak davet edildi. Böylece Asya’dan bir metropol ilk kez festival kapsamında bu statüyle yer aldı. Şanghay Belediye Başkan Yardımcısı Lu Shan da festivalin açılış törenine katılarak Barcelona’daki etkinliklerde yer aldı.

İspanya ile Pekin arasındaki ilişkiler güçleniyor

BBC’nin analizine göre İspanya, Çin ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştiren Avrupa ülkeleri arasında öne çıkıyor. Madrid’in Pekin ile yakınlaşması ise bazı Avrupa ülkelerinde soru işaretlerine yol açıyor. Özellikle Çin’in Rusya ile ilişkileri ve Avrupa pazarındaki rekabet koşulları, AB içerisinde farklı yaklaşımların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Almanya ve Fransa’nın Çin’e yönelik daha sert bir yaklaşım benimsenmesini savunduğu belirtilirken, İspanya’nın Pekin’le ilişkilerini geliştirmesi Avrupa içerisindeki görüş ayrılıklarını daha görünür hale getiriyor.

Çin’in Avrupa’daki ekonomik ağırlığı tartışılıyor

Avrupa Birliği içerisinde Çin ile ticaret dengesi de tartışmaların önemli başlıkları arasında bulunuyor. Almanya ve Fransa, Brüksel’in sübvansiyonlarla desteklenen Çinli rakiplere karşı daha güçlü önlemler almasını istiyor. Avrupa Komisyonu tarafından ortaya konulan ticaret dengesizliğinin günlük yaklaşık 1 milyar euro seviyesine ulaştığı aktarılıyor. Bu durum, Çin ile ekonomik ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda AB ülkeleri arasındaki farklılıkları artırıyor.

Rusya faktörü de gündemde

Çin’in Rusya ile ilişkileri, Avrupa’daki tartışmaların bir diğer önemli başlığını oluşturuyor. Pekin, Moskova’nın Ukrayna’daki savaşına destek verdiği yönündeki suçlamaları reddediyor. Bununla birlikte bazı savunma uzmanları, Çin’in Rusya’ya sağladığı ekonomik ve teknolojik desteğin Moskova’nın askeri faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağladığını değerlendiriyor. Bu nedenle bazı Avrupa ülkeleri, Çin ile kurulacak ilişkiler konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsiyor.

Avrupa ülkeleri farklı yönlere bakıyor

İspanya’nın Çin ile ilişkilerini geliştirmesi, Avrupa’daki ülkelerin dış politika ve güvenlik önceliklerindeki farklılıkları da ortaya koyuyor. Finlandiya örneğinde ise Rusya ile olan uzun kara sınırı nedeniyle güvenlik politikalarının ön plana çıktığı görülüyor. Helsinki, 2022 yılında geleneksel tarafsızlık politikasından ayrılarak NATO üyeliğine yönelmişti. Finlandiya ayrıca ABD’nin NATO’nun karşılıklı savunma yükümlülüğüne olası bir saldırı durumunda ne ölçüde bağlı kalacağı konusunda yaşanan tartışmaların ardından İsrail’den gelişmiş savunma sistemleri ve silahlar satın aldı.

Avrupa ülkeleri arasındaki farklı dış politika tercihleri, kıtanın ortak hareket kapasitesine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.