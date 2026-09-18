Avrupa’da dengeler değişiyor: Merz’den ABD ve Almanya mesajı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa arasındaki ilişkilerin geçmişten farklı bir noktaya geldiğini söyledi. Merz, “koşulsuz transatlantik dostluk” anlayışının uzun bir süre boyunca geride kalabileceğini söyledi.

Merz, Berlin'de CDU'nun Berlin Eyalet Meclisi seçimlerindeki başbakan adayı Stefan Evers ile katıldığı seçim etkinliğinde Almanya-ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Dönüm noktası” artık gerçeğe dönüştü

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu değişimlere dikkat çeken Merz, daha önce “dönüm noktası” olarak tanımlanan sürecin artık somut bir gerçeklik haline geldiğini söyledi. Almanya Başbakanı, yaşanan dönüşümün kapsamının ve Avrupa'nın iç ve dış güvenliği açısından ortaya çıkarabileceği sonuçların önümüzdeki yıllarda daha net anlaşılacağını belirtti. Merz, geçmişte ABD başkanları John F. Kennedy ve Ronald Reagan'ın Berlin ziyaretlerine de atıfta bulunarak, o dönemin transatlantik ilişkiler anlayışının artık aynı şekilde devam etmediğini dile getirdi.

Avrupa daha fazla sorumluluk üstlenmeli

Merz'e göre Atlantik'in diğer yakasında siyasi yaklaşım ve transatlantik ittifaka bakış değişiyor. Bu değişimin Avrupa açısından daha fazla sorumluluk üstlenme gereğini beraberinde getirdiğini belirten Merz, Almanya'nın da kendi güvenliği konusunda daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi. Almanya Başbakanı, ülkesinin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ve bunun gecikmiş bir adım olduğunu ifade etti.

“Almanya'nın iş modeli sona erdi”

Merz, Almanya'nın geçmişteki ekonomik yapısının üç temel unsura dayandığını belirtti. Buna göre Almanya Çin'den düşük maliyetli ürünlere, Rusya'dan ucuz petrol ve doğal gaza, ABD'den ise güvenlik desteğine dayanıyordu. Merz, bu düzenin artık sona erdiğini savunarak Almanya'nın geçmişteki ekonomik modelinin geri dönmeyeceğini söyledi.

Göç politikasında değişim mesajı

Merz konuşmasında Almanya'nın göç politikasına da değindi. Hükümetin göç alanında önemli değişiklikler yaptığını belirten Merz, 2024 yılına kıyasla düzensiz göçte yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandığını söyledi.

“Göçmenler olmadan sistem işlemezdi”

Merz, uzun yıllardır Almanya'da yaşayan ve çalışan göçmenlerin ülke ekonomisi açısından önemine de dikkat çekti. Hastanelerden huzurevlerine, şantiyelerden restoran ve otellere kadar pek çok sektörde göçmenlerin önemli bir rol oynadığını belirten Merz, ülkede uzun süredir yaşayan ve topluma entegre olmuş göçmenlerin Almanya'nın ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Merz ayrıca Almanya'da yabancı düşmanlığına yer olmadığını belirterek özellikle antisemitizmle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Kurallara uymayan kişilerin Almanya'dan ayrılması gerektiğini savunan Merz, bu konuda ilgili hükümetlerle görüşmeler yürütüldüğünü de söyledi.