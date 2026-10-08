Avrupa’da dev kara para operasyonu: Altın trafiğinde 3 Türk gözaltında

Alman ve Hollandalı adli makamların ortaklaşa yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık 450 polis ve gümrük görevlisinin katılımıyla dev bir operasyon gerçekleştirildi. Köln, Rotterdam ve Aşağı Bavyera emniyet birimlerinin yanı sıra Europol’ün de destek verdiği baskınlarda, Almanya ve Hollanda sınırları içerisindeki 40 ayrı adreste arama yapıldı.

Suç gelirleri eritilerek külçe altına dönüştürüldü

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre şebeke, özellikle uyuşturucu ticaretinden elde edilen yüksek miktardaki nakit parayı devlet denetiminden kaçırmak amacıyla kuyumculardan hurda ve eski altın satın aldı. Toplanan bu altınların eritilip külçe haline getirildiği ve kara ile hava yolu kullanılarak Türkiye’ye sevk edildiği öne sürüldü.

Özel bölmeli araçlarla sınır ötesine taşındı

Kara yoluyla yapılan sevkıyatlarda gizli bölmelerle donatılmış özel araçların kullanıldığı tespit edildi. Türkiye’ye ulaştırılan altınların işlenip takıya çevrildiği veya satılarak elde edilen varlıkların kara para aklama hizmetinden yararlanan kişilere aktarıldığı kaydedildi. Yetkililer, işlenmiş altınların bir kısmının da gümrük kuralları ihlal edilerek yeniden Almanya’ya sokulduğu şüphesi üzerinde duruyor.

Soruşturmanın geçmişi otoyol denetimine dayanıyor

Organize yapının izine ilk olarak Ekim 2023’te Bavyera’da gerçekleştirilen bir otoyol kontrolünde ulaşıldı. Söz konusu denetimde bir araçta gizlenmiş 55 kilogramdan fazla altın ile yaklaşık yarım milyon euro nakit ele geçirilmişti. Yürütülen geniş çaplı incelemelerde altı yıllık süreçte 1 ila 4 ton arasında altının sevk edildiği, bu trafiğin toplam mali boyutunun ise 55 milyon ile 210 milyon euro arasında değiştiği belirlendi. Son operasyonda 43, 45 ve 46 yaşlarındaki üç Türk vatandaşı yakalanırken toplam 24 kişi hakkında adli süreç devam ediyor.