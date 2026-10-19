Avrupa'da hayat pahalılığı beş ülkede binlerce kişiyi meydanlara döktü

Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlar ve hayat pahalılığına karşı başlayan gösterilere Sarı Yelekliler, çiftçiler ve iklim aktivistleri de dahil oldu. Başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya ve çok sayıda şehirde düzenlenen protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Apple, Louis Vuitton ve Hermès gibi lüks markaların mağazaları yağmalanırken, çok sayıda araç ve kamu binası hedef alındı.

Lyon'daki turizm ofisi ile Limoges kentinde 140 yılı aşkın geçmişe sahip tarihi belediye binası ateşe verildi; Limoges Belediye Binası'nın tarihi çanı yangının etkisiyle çöktü. Marsilya'da ise göstericiler belediye binasının içine girdi. Olaylar sırasında Paris'te fenalaşan bir kişi yaşamını yitirirken, Saint-Étienne kentinde 17 yaşındaki bir gösterici patlama sonucunda elini kaybetti. Çok sayıda kişi yaralanırken, çok sayıda eylemci gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddet olaylarına sert tepki göstererek sorumluların hesap vereceğini vurguladı ve valilerin bazı gösterileri yasaklama kararı alabileceğini açıkladı.

İtalya'da Meloni karşıtı gösteriler ve meydan çatışmaları

İtalya'da hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin izlediği politikalar binlerce kişiyi sokağa döktü. Milano'daki Piazza del Duomo Meydanı'nda toplanan kalabalık ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Protestocuların barikatlar kurduğu olaylarda güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Toplu taşıma durakları ve tarihi yapıların camları zarar görürken, kent merkezindeki mağazalar kepenk indirmek zorunda kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğu 50'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belçika, Arnavutluk ve Almanya'da artan tepkiler

Belçika'da eğitim politikaları ve bütçe kesintilerine karşı Brüksel ve Liège kentlerinde düzenlenen gösterilerde arbede yaşandı; güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Yalnızca Liège'de 45 kişi gözaltına alındı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da ise yolsuzluk iddiaları, işsizlik ve ekonomik sorunlara karşı haftalardır süren protestolar hafta sonunda büyüdü; göstericilerin Başbakanlık binasına yürümek istemesi üzerine polis cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de ise öğrenciler eğitim bütçesindeki kesintileri ve zorunlu askerlik planlarını protesto ederek Fransa'daki eylemcilerle dayanışma yürüyüşü düzenledi. Portekiz'de de artan konut ve kira fiyatları sokağa taşındı.