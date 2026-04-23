Avrupa’da jet yakıtı krizi: Yaz tatili sezonu risk altında

İran savaşı sonrası küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, Avrupa havacılık sektörünü doğrudan etkiledi. Jet yakıtı stoklarında yaşanan düşüş, yaz tatili sezonu öncesinde ciddi bir kriz ihtimalini ortaya çıkardı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanması, havacılık yakıtı tedarik zincirini sekteye uğratırken, Avrupa Birliği yetkilileri durumu “çok ciddi bir kriz” olarak değerlendirdi. AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, çok sayıda kişinin tatil planlarının etkilenebileceğini açıkladı.

Enerji Ajansı'ndan uyarı

Financial Times’ın aktardığına göre, Avrupa’nın önde gelen havayolu gruplarından Lufthansa, 20 bin uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Uçuş iptallerinin yanı sıra bilet fiyatlarında da artış beklenirken, kriz maliyet kaynaklı başlasa da arz sıkıntısına dönüşme riski taşıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, 5 ila 6 hafta içinde ciddi arz sorunları yaşanabileceği uyarısında bulunurken, Avrupa’daki havalimanları yaz sezonunda yakıt tedarikinin kesintiye uğrayabileceği riskine dikkat çekti. Ayrıca savaş sona erse bile jet yakıtı fiyatlarının yaklaşık bir yıl boyunca yüksek kalabileceği öngörüldü.

Acil planlar hazırlanıyor

Enerji altyapısında meydana gelen hasarın onarımının uzun yıllar sürebileceği belirtilirken, İngiliz hükümeti yakıt arzını güvence altına almak amacıyla acil planlar hazırladı. Planlama süreci Ulaştırma Bakanlığı ile Enerji Güvenliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Başbakan Keir Starmer de krize ilişkin özel bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

İngiltere’de şu aşamada doğrudan bir yakıt kıtlığı yaşanmadığı ifade edilirken, havayolu şirketlerinin yakıtı önceden satın alarak stoklama yöntemiyle riskleri sınırladığı aktarıldı. Ancak krizin uzun sürmesi halinde mevcut stokların yetersiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Havacılık sektörü, arz sürekliliğinin sağlanması için hükümetlerden destek talep ederken, artan yakıt maliyetleri operasyonları doğrudan etkilemeye başladı. Yaşanan gelişmeler, İran savaşı sonrası küresel enerji krizinin havacılık sektörüne yansımasını ortaya koydu.