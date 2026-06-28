Avrupa'da kırmızı alarm: Çetelerin üye sayısı 400 bine ulaştı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kıta genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik endişe verici bir rapor yayımladı. Rapora göre, Avrupa genelinde "en tehditkâr suç örgütü" olarak sınıflandırılan 731 ağın toplam üye sayısı son iki yılda rekor bir artışla yaklaşık 400 bine yükseldi. AB İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suçlular gelişiyor, sürekli birleşiyor, yeniden yapılanıyor ve farklı kimliklerle faaliyetlerini sürdürüyor" uyarısında bulundu.

Kolluk kuvvetleri müdahale ediyor, suç ağları kabuk değiştiriyor

Europol’ün 2024-2026 dönemini kapsayan verileri, suç örgütlerinin operasyonlara karşı gösterdiği direnci gözler önüne serdi. Bu dönemde:

623 suç örgütü kolluk kuvvetlerince çökertildi.

Aynı dönemde 533 yeni suç ağı tespit edilerek faaliyetlerine başladı.

Dijital gizlilik ve nakit yoğun sektörlerle kara para aklama

Organize suç şebekelerinin kolluk kuvvetlerinin takibinden kaçmak için şifreli telefonlar, sanal özel ağlar (VPN), sahte sosyal medya hesapları ve paravan şirketler gibi gelişmiş yöntemler kullandığı belirtildi.

Suçtan elde edilen milyarlarca avroluk gelirlerin aklanması için ise ağırlıklı olarak nakit akışının yoğun olduğu şu sektörler tercih ediliyor:

Restoranlar ve oteller

Kumarhaneler ve tatil tesisleri

Büyük ölçekli konut projeleri

Küresel ittifaklar: Balkan-İtalya-Latin Amerika hattı

Raporda, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ağlarının küresel ortaklıklarına dikkat çekildi. Arnavut suç aileleri ve İtalya merkezli ünlü 'Ndrangheta örgütü, Brezilya ve Kolombiya kartelleriyle ortaklık kurarak Avrupa’ya yönelik kokain sevkiyatını domine ediyor.

Limanlarda Kokain Tehdidi: Latin Amerika'dan çıkan yüksek hızlı tekneler, sevkiyatları doğrudan Belçika'nın Anvers ve Zeebrugge limanlarına ulaştırıyor. Öte yandan Latin Amerika'nın en büyük suç yapılarından biri olan Primeiro Comando da Capital’in (PCC) Avrupa’da yeni hücreler kurma arayışında olduğu değerlendiriliyor.

Çin merkezli insan kaçakçılığı ağı

Raporda yer alan bir diğer çarpıcı detay ise Çinli suç örgütlerinin faaliyetleri oldu. Bu örgütlerin, kadınları sahte iş ilanları ve çağrı merkezleri vaadiyle kandırarak Avrupa'ya getirdiği, ardından İspanya ve Fransa'daki yasa dışı genelevlerde zorla çalıştırdığı rapor edildi.

"Sadece bireyleri değil, iş modelini hedef almalıyız"

Europol İcra Direktörü Jürgen Ebner, modern suç örgütlerinin devasa finansal kaynaklara, uluslararası ağlara ve gelişmiş karşı istihbarat yöntemlerine sahip olduğunu vurguladı. Ebner, mücadele stratejisinin değişmesi gerektiğini belirterek, "Yalnızca bireysel suçluların hedef alınması yeterli değil. Suç örgütlerinin ekonomik iş modeli sürdüğü sürece, etkisiz hale getirilenlerin yerlerine yenileri gelmeye devam edecektir" dedi.