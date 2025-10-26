Avrupa'da kış saati uygulaması başladı

Türkiye'de saatler değişmediği için, Türkiye ile kış saati uygulamasına geçen Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkı 1 saat arttı. Bu değişiklik, Avrupa menşeli borsa açılışlarının ve ekonomik veri açıklamalarının Türkiye saati ile 1 saat daha geç gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kış saati uygulamasına 2 Kasım'da geçilmesi planlanıyor.

Avrupa Parlamentosu, 2019 yılında saat değişimlerini sonlandıracak bir düzenleme tavsiyesinde bulunmuştu ancak şu ana dek bu konuda somut bir adım atılmadı.