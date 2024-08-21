Avrupa'da maymun çiçeği uyarısı: Risk düşük ancak ithal vakalar artabilir

ECDC tarafından internet üzerinden düzenlenen seminerde, M çiçeği virüsünün Avrupa'daki seyrine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

ECDC uzmanı Orlando Cenciarelli, Avrupa nüfusu için genel riskin şu anda "çok düşük bir olasılık" ve "düşük bir etki" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Vakalarla temas etmiş kişilerde riskin yüksek olduğunu ancak hastalığın düşük seyredeceğini vurgulayan Cenciarelli, yalnızca altta yatan başka bir hastalığı olan ve bağışıklığı düşük kişilerin enfekte olması halinde hastalığı "orta ve/veya yüksek" seviyede geçirecekleri kaydedildi.

Avrupa'da yalnızca bir vaka

Cenciarelli, halihazırda Avrupa'daki tek vakaya 15 Ağustos'ta İsveç'te rastlandığını anımsatarak, "Daha fazla ithal vakanın görülmesi muhtemeldir. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin bu tür ithal vakaları ele almaya ve ikincil bulaşmayı önlemeye hazır olması önemlidir." dedi.

Aşı yalnızca "gereken" durumlarda tavsiye ediliyor

Cenciarelli aşının yalnızca enfeksiyon riski taşıyan, ağır hastalık geçiren, bulaşmanın muhtemel olduğu bölgelere seyahat eden ve bireysel risk değerlendirmesine dayalı kişilere sunulması gerektiğine işaret etti.

2022'de 10 ölüm

Seminere katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sorumlusu Marc-Alain Widdowson da 2022 yazında Avrupa'da toplam 27 bin vakaya rastlandığını ve 10 ölüm kaydedildiğini hatırlattı.

Widdowson, kıtanın virüsten kendini koruyabileceğine inandıklarını ifade etti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle DSÖ, 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.