Avrupa’da nükleer çatlak: Enerji krizi AB’yi bölüyor

Avrupa Birliği, küresel enerji krizinin baskısı altında nükleer enerjiye dönüş tartışmasıyla stratejik bir bölünme yaşıyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin petrol ve doğal gaz fiyatlarını yükseltmesi, Brüksel’i enerji güvenliği konusunda yeni politika arayışlarına itti. Yenilenebilir yatırımlar sürse de, arz güvenliğindeki kırılganlık nükleer seçeneği yeniden gündeme taşıdı.

Fransa, güçlü nükleer altyapısına dayanarak küçük modüler reaktör yatırımlarını hızlandırıyor. Bu yaklaşım, enerji bağımlılığını azaltmak isteyen Doğu Avrupa ülkeleri tarafından da destekleniyor. Almanya ise Fukushima sonrası kapattığı santrallerin yeniden gündeme gelmesine kesin bir tavırla karşı çıkıyor ve nükleer dönüşü “geriye dönük, verimsiz ve maliyetli” olarak nitelendiriyor.

Küresel enerji güvenliği için nükleer ittifak

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 34 ülke, “güvenli ve uygun fiyatlı nükleer enerji” için ortak bildiriye imza attı. Bildiride nükleer enerjinin enerji güvenliği, düşük karbonlu dönüşüm ve küresel iklim taahhütleri açısından kritik rolü vurgulandı.

Enerji piyasalarındaki volatilite Avrupa ekonomilerinde enflasyonist baskıları artırıyor. Sanayi üretiminde maliyetler yükselirken, tüketici fiyatları enerji bağımlılığına paralel olarak dalgalanıyor. Nükleer yatırımları savunanlar uzun vadede fiyat istikrarı ve arz güvenliği öngörürken, karşıt görüştekiler kamu maliyesine yük ve finansal sürdürülebilirlik riski uyarısı yapıyor. Bu tartışma, Avrupa’nın enerji mimarisini yeniden şekillendirecek ve küresel rekabet gücünü doğrudan etkileyecek bir sınav olarak öne çıkıyor.